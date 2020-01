División ha generado en el partido Movimiento al Socialismo (MAS) la elección del ex ministro de Economía Luis Arce como candidato presidencial de cara a los comicios del 3 de mayo en Bolivia, por sobre el ex canciller David Choquehuanca, quien era la opción de los grupos indígenas, que acusaron al ex Mandatario Evo Morales de “traicionarlos”.

Según reportan medios locales como El Deber y Página Siete, la designación de Arce como opción presidencial y de Choquehuanca como su vicepresidente en las jornadas lideradas por el propio Morales el pasado fin de semana en Buenos Aires, molestaron a movimientos indígenas, campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen que se respete la nominación del ex canciller ocurrida días antes del cónclave celebrado en Argentina.

“Nos encontramos sorprendidos. Cuando un hermano indígena apoya a un hermano q’ara (blanco), cómo puede haber esa traición”, manifestó Álvaro Mollinedo, dirigente de la Federación Túpac Katari, que pidió al ex Presidente Morales “reflexionar” y respetar la decisión de las organizaciones sociales.

En este sentido, informó que este jueves se llevará a cabo una reunión entre diversos movimientos para “determinar acciones”. “Pensamos que el hermano Evo puede recapacitar y no imponer, pues no hacerlo sería como darnos un sopapo en la cara”, manifestó.

Similar opinión tiene Angélica Ponce, dirigente de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia, quien señaló a Urgente.bo que no permitirán que “viejos dinosaurios se sirvan del país”. “Si él (Evo Morales) no reconoce nuestro trabajo, no nos valora, nosotros tampoco vamos a valorar las imposiciones que está haciendo, porque él está imponiendo al señor Arce”, agregó.

Por su parte, la líder de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sosa, Segundina Flores, anunció que pedirán a la comisión que se reunió en Argentina un informe donde se expliquen las razones para no respetar la designación de Choquehuanca como candidato.

En este sentido el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, afirmó que “seguramente quienes han estado en Argentina informarán a las bases, pero debemos decir que la decisión está generando descontento en la población y en quienes son parte del Pacto de Unidad”.

Pero no todo son críticas, ya que hay sectores que apoyan la decisión. En esta línea, el dirigente cocalero Leonardo Loza afirmó a radio Erbol: “Se ha definido el binomio adecuado y el trópico siempre ha estado de acuerdo con las decisiones, porque somos orgánicos, sindicales y soldados de este proceso. Solo nos corresponde hacer la campaña”.

Asimismo, David Pérez, de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), respaldó la fórmula Arce-Choquehuanca, destacando que “la gente quiere” tener a un experto en economía al mando del país, mientras que el ex canciller representa “los valores indígenas”.

Por otro lado, la presidenta del Senado, Eva Copa, intentó poner paños fríos y prefirió tomar la decisión emanada desde Argentina como una “propuesta” que deberá ser evaluada en Bolivia. “Todavía no están inscritos nuestros candidatos, nuestras organizaciones harán un debate, una evaluación en torno a esta propuesta que nos está llegando y nosotros la daremos a conocer en su momento”, aseguró.

/psg