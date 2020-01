Jeniffer Aniston celebró por lo alto su premiación en los SAG Awards y no perdió la oportunidad de compartirlo con sus fanáticos. A través de su cuenta de Instagram publicó dos fotografías en las que mostró toda su alegría.

“Sin arrugas … más duro de lo que parece! En algún lugar entre estas dos fotos, mis compañeros me dieron un regalo que apreciaré y una noche que nunca olvidaré. Gracias @sagawards, @themorningshow y nuestro increíble elenco y equipo. ¡Volvamos al trabajo!”, se lee en su mensaje.

El agradecimiento viene acompañado de una imagen en la que se le ve a la actriz recostada en el asiento trasero de una camioneta Chevrolet, haciendo la seña de la victoria y con una gran sonrisa. En una segunda foto, se intuye que la noche de celebración ha concluido y Aniston se dispone a darse una ducha en su tina de marmol blanco, acompañada de la estatuilla recién obtenida por su papel en la serie dramática The Morning Show.

Fue así cómo la ex pareja de Brad Pitt terminó su gran noche, en la cual no sólo volvió a pisar el estrado de los Screen Actors Guild Awards tras más de 20 años, sino que se reencontró con su ex esposo y lució más bella que nunca.

Sin duda, la protagonista de Friends ha sido el centro de atención en esta premiación. En los medios de comunicación especializados sólo se habla de su reencuentro con Pitt, quien fue captado mirando a su ex esposa detrás del escenario mientras ella subía a recibir su premio por The Morning Show. A este momento se suma una secuencia fotográfica en la que se les observa abrazándose efusivamente.

“Dejaremos esto aquí”, indicó la cuenta de Twitter de los SAG Awards, que compartió una secuencia de cuatro fotografías de los actores. En dos de las imágenes oficiales, Aniston parece querer irse, pero su ex marido la detiene y la sujeta de la mano izquierda. Al final, fue con un beso en la mejilla y un abrazo que ambos celebraron haber ganado en sus respectivas categorías.

Hay que recordar que Pitt, de 56 años, abandonó a Aniston, de 50 años, el enamorarse de Angelina Jolie en el set de la película Mr & Mrs Smith. Pero desde que se separó de Jolie en 2016, el actor y la protagonista de Friends se acercaron y mantienen un vínculo de amistad. Fue así que tras varios años sin hablarse, esta pareja que por años ha sido de las favoritas de Hollywood, hizo las paces y ahora mantienen una estrecha relación. El actor incluso asistió a la celebración del cumpleaños 50 de Jennifer el año pasado, así como a su fiesta navideña repleta de estrellas de 2019 en Malibú.

“Me encontraré con Jen, es una buena amiga”, mencionó Pitt en la alfombra roja de los últimos Globos de Oro el pasado 5 de enero. Un evento en el que también fueron noticia, aunque en esa oportunidad la ex estrella de Friends fue capturada por las cámaras de la gala mirando con gran atención a su ex esposo cuando se reía de su vida amorosa sobre el escenario al recibir su Globo de Oro por su papel en Once Upon a Time in Hollywood.

/psg