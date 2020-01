Las muñecas han sido parte del juego humano durante miles de años: en 2004, una muñeca de piedra de 4.000 años fue desenterrada en una excavación arqueológica en la isla mediterránea de Pantelaria; El Museo Británico tiene varios ejemplos de muñecas de trapo egipcias antiguas, hechas de lino relleno de papiro. Durante milenios, las muñecas de juguete cruzaron continentes y estratos sociales, se hicieron con palos y trapos, porcelana y vinilo, y se han encontrado en manos de niños de todas partes. Y en virtud del hecho de que las muñecas son como personas en miniatura, no animadas por sus propias emociones, es comprensible que haya personas que les tengan miedo.

El miedo a las muñecas tiene un nombre propio, ​pediofobia. Pero algunas personas que se sienten incómodas con la presencia de algunas muñecas, tal vez no sufran de esta fobia. Como hemos comentado en diversas publicaciones, hay casos de muñecas poseídas bien documentados, como Peggy, la muñeca poseída que causa enfermedades a todo aquel que la mira; o la famosa Annabelle, representada en la película “Expediente Warren: The Conjuring”. Pero en la actualidad continúan habiendo muñecas poseídas, y lo peor de todo se convierte en una pesadilla para sus propietarios.

Elsa, la muñeca poseída

La hija de Emily Madonia, de Houston, Texas, EE. UU, recibió una muñeca Elsa de Frozen para Navidad en 2013, y durante los primeros años, hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer: repetir parte del diálogo de la película y gritar “Let It Go” cuando alguien presionaba un botón ubicado en su collar.

Pero poco después, la muñeca comenzó a hablar en inglés y español, lo que parecía extraño porque no tenía ningún interruptor para cambiar el idioma de Elsa. Aunque lo más extraño de todo es que luego comenzaba a cantar cuando se le apagaba el interruptor de encendido, y decidió que tal vez había algo extraño en la muñeca, y decidieron tirarla a la basura. Pero varios días después, Elsa apareció dentro de un banco de madera en la sala de estar.

“Los niños insistieron en que no lo pusieron allí, y yo les creí porque no habrían buscado en la basura afuera”, dijo Madonia a Click2Houston. “La envolvimos bien en su propia bolsa de basura y la colocamos dentro de otra bolsa de basura y la colocamos en el fondo de nuestro basurero debajo de un montón de otras bolsas de basura y la llevamos a la acera y nos aseguramos que la recogieran».

La familia salió de la ciudad por unos días, pero cuando regresaron, la muñeca maldita estaba en su patio. Madonia dice que no hay duda de que se trataba de la misma Elsa, porque su hija había coloreado sus extremidades de plástico con rotuladores. La familia Madonia decidió compartir su experiencia a través de Facebook y posteriormente la enviaron a un amigo en Minnesota. Emily admitió que incluso había contemplado “soluciones sobrenaturales” después de no encontrar una razón lógica para la reaparición de la muñeca.

“Si la muñeca regresa, podría tener que abrir mi mente a algunas de las soluciones más sobrenaturales”, dijo Emily ante un nuevo regresó de la muñeca.

Aunque lo que no se esperaba Emily es que su publicación se convertiría en todo un fenómeno viral tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación de todo el mundo. Y las reacciones no se han hecho de esperar, con algunos expertos asegurando que este no es el comportamiento típico de una muñeca embrujada. Al parecer más bien sería un ‘espíritu perturbado’ o posiblemente una entidad negativa.

Kat Blowers, una experta que investiga artículos embrujados, dijo que la mayoría de los objetos embrujados están habitados por almas muertas que se aferran, posiblemente porque tienen algún tipo de asunto pendiente aquí en el reino terrenal.

“Vemos muchas muñecas, joyas, incluso pinturas que son poseídas por espíritus que no pueden ‘soltarlo’”, explicó Blowers a la revista digital Vice. “Esta muñeca Elsa tiene una entidad adjunta que necesita ayuda porque el espíritu interior se aferra a la vida con la esperanza de que alguien siga amándolos y mostrándoles atención, o el espíritu está buscando a alguien que pueda ayudarlo a cruzar”.

Pero lo peor de todo es que podría ser un demonio o una entidad verdaderamente negativa, por lo que necesitarían protección ya que nunca desaparecerá de sus vidas. La verdad es que, si no se trata de una broma, la familia Madonia podría estar en peligro, ya que el espíritu errante o una entidad demoníaca les estaría persiguiendo.

