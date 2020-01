Durante la mañana de este martes, los estudiantes secundarios agrupados en la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) anunciaron nuevas movilizaciones durante la PSU que se desarrollará este 27 y 28 de enero.

“El llamado es a las asambleas territoriales, a los estudiantes universitarios también a los secundarios a que no podemos estar nunca más solos. A que este 27 y 28 de enero la solidaridad, el apañe mutuo y las ganas de cambiar esta sociedad tienen que ir primero y nos vamos a estar manifestando estos dos días”, aseguró Víctor Chanfreau, vocero de la ACES.

Al tanto de este anuncio, la panelista de televisión, Marcela Vacarezza, volvió a manifestar su descontento contra el boicot sufrido por la PSU.

En un principio creí en ese ‘estallido social’ y era positivo, hoy solo les importa la ganancia política barata sin pensar en ese ‘pueblo’ que se supone que tanto quieren”, aseguró la ex panelista de Buenos Días a Todos el pasado 8 de enero.

Luego de recibir cientos de críticas, Vacarezza lamentó que “si no piensas como el otro eres ‘tonta’, ‘estúpida’, no entiendes la realidad, vives en una ‘burbuja’, NO tienes DERECHO a opinar, ‘ándate a vivir a otro lado’, etc, etc. Triste”.

El descargo de Marcela Vacarezza

Hoy, la esposa de Rafael Araneda acusó que “estos jóvenes no entienden que no todos piensan como ello”. Incluso catalogó la medida de fascista.

“ACES confirma nuevas movilizaciones para el 27 y 28. Parece que estos jóvenes no entienden que no todos piensan como ellos y que hay muchos que aún quieren rendir la PSU. Si esto no es fascismo (busque el real significado si no lo conoce) no sé qué es”, tecleó.

ACES confirma nuevas movilizaciones para el 27 y 28. Parece que estos jóvenes no entienden que no todos piensan como ellos y que hay muchos que aún quieren rendir la PSU. Si esto no es facismo (busque el real significado si no lo conoce) no sé qué es. — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) January 21, 2020

/gap