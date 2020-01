Desde el 2017, Luis Miguel viene dando que hablar con su impactantes cambios de look. Un claro ejemplo de ello fue cuando estrenó su tan esperado video “La Fiesta del Mariachi”, donde se evidenciaba su aumento de peso, falta de cabello y cejas. Incluso, se rumoreó que la persona que aparecía en el video era el doble del cantante.

De hecho, ahora volvió a la polémica gracias a su nuevo look, en donde se deja ver al natural y con un cabello color plata.

Todo comenzó cuando el cantante visitó Madrid, España. Y en ese contexto, en un restaurante de la ciudad se encontró con una chef mexicana que, sin dudarlo, le pidió una fotografía, la cual posteriormente difundió en redes sociales.

En la imagen, el “Sol de México” luce feliz y relajado. Sin embargo, lo que más llamó la atención es su plateada cabellera, la cual obviamente generó divididas opiniones. Incluso, algunas de sus fans la amaron y otras quedaron sorprendidas con el drástico cambio de Luis Miguel.

“No importa cómo luzca… él siempre es y será el sol de México”, “Siempre guapísimo y súper varonil”, “se ve interesante ,guapo como siempre ,da igual sus líneas d expresión,,, pero, algo se hizo en su carita , no es él”, “Que está viejo”, “ No me gusta su nuevo look”, “Se ve más avejentado”, fueron algunos de los mensajes que recibió el cantante.

Revisa acá la publicación