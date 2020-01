Desde Valparaíso, se dio a conocer la lamentable situación que atraviesa por estos días el Hospital Gustavo Fricke.

“Hace una semana no contamos con stock del fármaco, lo que ha conllevado que el grupo de pacientes (15) no esté recibiendo su terapia, lo que va a implicar daños irreparables en su hígado de persistir esta situación en el tiempo”, advirtió la directora (s) del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, Alis Catalán, y que da cuenta de una compleja crisis en el Hospital.

El descargo de Claudio Bravo

Tras esto, el portero del Manchester City y la selección Chilena, Claudio Bravo, no quedó ajeno a esta situación y alzó la voz en su cuenta de Twitter. “Este tipo de cosas no se puede dejar pasar, esto es sumamente grave. Que tristeza por dios”, lamentó el ex “capitán” de la Roja.

Cabe recordar que no es la primera vez que el portero se refiere a esta situación. De hecho, anteriormente el seleccionado nacional defendió las movilizaciones sociales que comenzaron en octubre del año pasado. Incluso, emplazó al ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Esto, luego de que el titular de la cartera afirmara que el sistema de salud en nuestro país “es uno de los mejores del planeta”. “¿En qué Planeta vive este señor?”, comentó Bravo en esa oportunidad.

“Que poca EMPATÍA con las personas que necesitan una mejor y más digna salud. Avísenle que en Chile la salud pública es un desastre”, complementó el golero por esos días.

