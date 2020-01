«Son aproximadamente 116 mil los estudiantes que van a rendir la prueba y por ello yo quisiera reiterar nuestro compromiso para que esos jóvenes puedan ejercer su derecho y acceder a la educación superior», sostuvo Blumel.

En una reunión de coordinación que da continuación a la cita de la semana pasada, las autoridades de los ministerio de Interior y Educación se reunieron con autoridades de Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI), y con representantes del Demre para asegurar el normal desarrollo de la PSU la próxima semana.

«Como gobierno, vamos a estar del lado de los jóvenes, del lado de las familias, para asegurar que puedan ejercer su derecho de acceder a la educación superior», sostuvo Blumel, y aseguró que «estamos tomando nuevas medidas, vamos a asegurar la seguridad con mucho más énfasis que la vez anterior». También agregó que van a necesitar la colaboración de instituciones como Carabineros y la PDI para aplicar los resguardos.

Sin embargo, el titular de Interior sólo adelantó que habrá «control perimetral y control de acceso» en los establecimientos de rendición, agregando que «las medidas van a ser anunciadas oportunamente por el Demre». El departamento señaló que dará a conocer los detalles de las medidas y los resguardos este viernes 24 de enero, así como todos los procesos que se han adoptado para poder facilitar el desarrollo de la prueba la próxima semana.

Asimismo, con respecto a las manifestaciones que han anunciado desde la ACES, Blumel afirmó que «nosotros no vamos a permitir que un grupo de personas que no respeta a nadie, que no respeta los derechos de las personas, que no cree en la democracia, le arrebate el derecho a ciento de miles de jóvenes que van a rendir la prueba universitaria».

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, recalcó que «sorprende que hayan jóvenes que insistan en un llamado a la violencia», argumentando que «es violencia de jóvenes contra jóvenes que tienen todo el derecho a rendir esa prueba en paz y tranquilidad». Asimismo, aseguró que «aquellos que hacen llamados a la violencia y a sabotear la PSU tienen que responder judicialmente y a la violencia de sus hechos»

Con respecto a la posibilidad de ampliar los porcentajes de admisión especial en las universidades por la eliminación de la prueba de Historia, la ministra aseguró que «esa decisión la tiene que tomar el Consejo de Rectores, son decisiones autónomas de los rectores». El Cruch se reunirá el día 29 de enero para analizar la posibilidad de aumentar los porcentajes de este ingreso alternativo y para incorporar nuevos requisitos a estos.

Ante la pregunta de si existiría una tercera oportunidad para rendir la prueba en caso de que sea nuevamente saboteada, el Ministro de interior señaló que «no tienen considerada otra instancia, pero prefiere dejar que los responsables de la prueba informen las medidas». Sin embargo, aseguró: «Va a haber mayor control», agregando que los detalles se darán a conocer el viernes, solo 72 horas antes del inicio de la primera prueba.

