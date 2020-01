Es que Cristian Garin, el N°1 de su país, completó su partido y venció al italiano Stefano Travaglia, mientras que Alejandro Tabilo hizo su debut absoluto en un Grand Slam con triunfo en cinco sets sobre el colombiano Daniel Galán. Así, por primera vez en 12 años dos tenistas chilenos pasaron a la segunda ronda en las canchas duras del Melbourne Park.

Cuando la lluvia obligó a suspender su choque, Garin, tenía ventaja de dos parciales sobre el europeo y el completó sin problemas este martes.

Garin (36º de la ATP) avanzó con autoridad a la segunda ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, tras vencer a Travaglia (74º) por 6-4, 6-3 y 6-4.

En la reanudación, el ganador mantuvo su regularidad desde la línea de base, con un buen ritmo en los rallies, y un control con el drive. De esa forma, la primera raqueta nacional terminó cerrando el match a su favor con un 6-4 en el tercer parcial, en 23 minutos, para un total de tiempo de juego de dos horas y 13 minutos.

El ‘Tanque’ tuvo ayer un positivo arranque de partido al conseguir un quiebre en el segundo game, que le permitió ponerse en ventaja de 2-0. No obstante, el peninsular consiguió devolver el break de inmediato y emparejó las acciones. La manga transcurrió con cierta normalidad hasta el décimo juego, momento clave en el cual Garin volvió a quebrar y esta vez fue para cerrar el parcial a su favor.

En el segundo capítulo, el pupilo de Andrés Schneiter comenzó enfocado y en cosa de minutos se colocó arriba por 3-0, gracias a un rompimiento en el segundo juego. Pese a que el europeo buscó equipar las acciones, Garin estuvo fuerte en el plano mental y cerró sin mayores problemas el set.

Garin alcanzó de inmediato un quiebre en la reanudación y después ganó su servicio para quedar en ventaja de 3-1. Este rompimiento sería el único del set y así el chileno se quedó con la victoria. En segunda ronda, el número 1 del tenis chileno se verá las caras con el canadiense Milos Raonic (35°) que no tuvo problemas en su debut.

Y por la noche en Australia, en las primeras horas del martes en suelo chileno, llegó el golpe de Tabilo (208° del mundo), de 22 años, en su primer encuentro en un Major.

Tabilo venció a Galán (186°) por 4-6, 6-3, 6-4, 6-7 (6) y 6-4 entre dos jugadores provenientes de la etapa de clasificación y así, junto con Garin, se dio el primer doblete de chilenos en la segunda rueda del Abierto de Australia tras Fernando González y Paul Capdeville en 2008.

El siguiente adversario de Tabilo será el gigante estadounidense John Isner (19° del ranking ATP), con pasado como Top 10. Sin dudas, un choque de otra categoría y exigencia. Por ahora, a disfrutar de la proeza.

Resultados – 21/01 – Primera ronda

Alexander Zverev (GER) a Marco Cecchinato (ITA) por 6-4, 7-6 (3) y 6-3

Egor Gerasimov (BLR) a Casper Ruud (NOR) por 6-3, 7-6 (6), 1-6, 4-6 y 7-6 (6)

Fernando Verdasco (ESP) a Evgeny Donskoy (RUS) por 7-5, 6-2 y 6-1

Andrey Rublev (RUS) a Christopher O’Connell (AUS) por 6-3, 0-6, 6-4 y 7-6 (5)

Yuichi Sugita (JPN) a Elliot Benchetrit (FRA) por 6-2, 6-0 y 6-3

Nikoloz Basilashvili (GEO) a Soonwoo Kwon (KOR) por 6-7 (5), 6-4, 7-5, 3-6 y 6-3

Pierre-Hugues Herbert (FRA) a Cameron Norrie (GBR) por 7-5, 3-6, 3-6, 7-5 y 6-4

David Goffin (BEL) a Jeremy Chardy (FRA) por 6-4, 6-3 y 6-1

Stan Wawrinka (SUI) a Damir Dzumhur (BIH) por 7-5, 6-7 (4), 6-4 y 6-4

Andreas Seppi (ITA) a Miomir Kecmanovic (SRB) por 6-4, 6-4 y 7-6 (3)

Alejandro Tabilo (CHI) a Daniel Galán (COL) por por 4-6, 6-3, 6-4, 6-7 (6) y 6-4

John Isner (USA) a Thiago Monteiro (BRA) por 6-7 (5), 7-6 (4), 7-6 (7) y 7-6 (5)

Alexei Popyrin (AUS) a Jo-Wilfried Tsonga (FRA) por 6-7 (5), 6-2, 6-1 y abandono

Jaume Munar (ESP) a Hugo Gaston (FRA) por 7-5, 5-7, 6-0 y 6-3

Pedro Martínez (ESP) a Dominik Koepfer (GER) por 6-3, 6-4 y 7-5

Daniil Medvedev (RUS) a Frances Tiafoe (USA) por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-2

Dominic Thiem (AUT) a Adrian Mannarino (FRA) por 6-3, 7-5 y 6-2

Alex Bolt (AUS) a Albert Ramos Viñolas (ESP) por 6-4, 6-3, 4-6, 6-7 (8) y 6-4

Kevin Anderson (RSA) a Ilya Ivashka (BLR) por 6-4, 2-6, 4-6, 6-4 y 7-6 (8)

Taylor Fritz (USA) a Tallon Griekspoor (NED) por 6-3, 6-3 y 6-3

Ernests Gulbis (LAT) a Felix Auger-Aliassime (CAN) por 7-5, 4-6, 7-6 (4) y 6-4

Aljaz Bedene (SLO) a James Duckworth (AUS) por 6-4, 6-7 (5), 6-7 (5). 6-2 y 6-4

Ivo Karlovic (CRO) a Vasek Pospisil (CAN) por 7-6 (4), 6-4 y 7-5

Gael Monfils (FRA) a Yen-Hsun Lu (TPE) por 6-1, 6-4 y 6-2

Karen Khachanov (RUS) a Mario Vilella Martínez (ESP) por 4-6, 6-4, 7-6 (4) y 6-3

Mikael Ymer (SWE) a Yasutaka Uchiyama (JPN) por 6-4, 6-1 y 6-2

Gilles Simon (FRA) a Pablo Cuevas (URU) por 6-1, 6-3 y 6-3

Nick Kyrgios (AUS) a Lorenzo Sonego (ITA) por 6-2, 7-6 (3) y 7-6 (1)

Pablo Carreño Busta (ESP) a Jozef Kovalik (SVK) por 6-4, 3-6, 6-1 y 7-6 (2)

Peter Gojowczyk (GER) a Christopher Eubanks (USA) por 7-6 (1), 6-3, 4-6 y 6-0

Federico Delbonis (ARG) a Joao Sousa (POR) por 6-3, 6-4 y 7-6 (3)

Rafael Nadal (ESP) a Hugo Dellien (BOL) por 6-2, 6-3 y 6-0

Tatsuma Ito (JPN) a Prajnesh Gunneswaran (IND) por 6-4, 6-2 y 7-5

Diego Schwartzman (ARG) a Lloyd Harris (RSA) por 6-4, 6-2 y 6-2

Marc Polmans (AUS) a Mikhail Kukushkin (KAZ) por 6-4, 6-3, 4-6, 6-7 (8) y 6-4

Jordan Thompson (AUS) a Alexander Bublik (KAZ) por 6-4, 6-3 y 6-2

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a Norbert Gombos (SVK) por 4-6, 6-4, 2-6, 6-3 y 6-2

Michael Mmoh (USA a Pablo Andujar (ESP) por 6-1, 6-4 y 6-4

Marin Cilic (CRO) a Corentin Moutet (FRA) por 6-3, 6-2 y 6-4

Benoit Paire (FRA) a Cedrik-Marcel Stebe (GER) por 6-4, 3-6, 6-3, 6-7 (2) y 6-0

John Millman (AUS) a Ugo Humbert (FRA) por 7-6 (3), 1-6, 6-3 y 7-5

Hubert Hurkacz (POL) a Dennis Novak (AUT) por 6-7 (4), 1-6, 6-3, 6-2 y 6-4

Tommy Paul (USA) a Leonardo Mayer (ARG) por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4

Fabio Fognini (ITA) a Reilly Opelka (USA) por 3-6, 6-7 (5), 6-4, 6-3 y 7-6 (10-5)

Tennys Sandgren (USA) a Marco Trungelliti (ARG) por 6-1, 6-4 y 7-5

Jannik Sinner (ITA) a Max Purcell (AUS) por 7-6 (2), 6-2 y 6-4

Cristian Garin (CHI) a Stefano Travaglia (ITA) por 6-4, 6-3 y 6-4

Roberto Bautista Agut (ESP) a Feliciano López (ESP) 6-2, 6-2 y 7-5

Dusan Lajovic (SRB a Kyle Edmund (GBR) por 7-6 (7), 6-3 y 7-6 (4)

Milos Raonic (CAN) a Lorenzo Giustino (ITA) por 6-2, 6-1 y 6-3

Filip Krajinovic (SRB) a Quentin Halys (FRA) por 7-6 (7), 7-6 (1), 3-6, 4-6 y 7-5

/Eduardo Méndez Garín