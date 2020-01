El expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, abordó al rol que ha jugado el timonel de la colectividad, Mario Debordes, durante la crisis social y aseguró que el Presidente Sebastián Piñera “está incómodo, triste y aporreado”

El ex timonel sostuvo que “no entiendo cómo un presidente de un partido de derecha está de acuerdo con el Frente Amplio y el inenarrable Partido Comunista en esto de echar abajo la Constitución”, sostuvo, y agregó que “yo creo que Mario Desbordes tiene apoyo de parte de la directiva, pero de ahí para abajo la cosa cambia. O sea 80% por el rechazo y 20% por el sí (a la nueva Constitución)”.

A su juicio, “en ese punto Mario no está representando la mentalidad de la derecha, lo digo enfáticamente”. Para Larraín, durante los primeros días de la crisis Desbordes “tuvo un papel muy importante y yo habría hecho exactamente lo que hizo él, empujando al mayor gasto social, y no por cálculo sino porque hacía rato que se debería haber hecho”.

Sin embargo, dijo no compartir algunas frases emitidas Desbordes durante la crisis social. “Yo no estaba de acuerdo, dijo -yo estaría desfilando- y después lo desmintió o lo cualificó. “Mi hijo está en las manifestaciones (dijo Desbordes) eso no lo entendí, porque estas manifestaciones pueden haber creado un ambiente, pero después se fueron perpetuando y a la tercera vez que cuentas el mismo chiste se pone muy aburrido, entonces no estaba de acuerdo con esa parte del asunto. No me parece lógico que un partido que está apoyando al Gobierno activamente en el parlamento, a la vez esté diciendo con aquellos que quieren forzar al Gobierno a hacer lo que no quiere, esa parte es fregada”, sostuvo.

Gestión de Piñera: “Está muy incómodo, está triste, está aporreado”

Sobre el fuero interno del Presidente, Larraín afirmó: “Creo que está muy incómodo, está triste, está aporreado. Está trabajando mucho, por suerte, porque es batallador, pero debe estar muy machucado”.

“Él se pegó unas voladas grandes y el aterrizaje fue duro, pasamos de la Amazonía a Manuel Rodríguez con Alameda”. Mientras sobre la polémica frase “Estamos en guerra”, Larraín comentó: “La palabra no es la fortaleza de Sebastián Piñera y su hiperactividad, porque es hiperactivo, pero la palabra no es su fortaleza, todos tenemos limitaciones. Se equivocó en el sustantivo”.

“A Sebastián le pasa una cosa que le gusta controlar todo, cosa que es completamente imposible”, agregó el extimonel de RN.

Consultado por el rol que asumiría el exministro del Interior, Andrés Chadwick, Larraín contestó: “Los Ministros siempre tienen que ser víctimas, son como los fusibles, el que acepta un ministerio sabe perfectamente que puede durar un fin de semana o seis meses, o dos años. Siempre tiene que saltar, lo que hay que proteger es la figura del Jefe de Estado. Lo practicó hace unos años Michelle Bachelet intensamente”.

Rol de Bachelet: “Se para una mosca en la bandera de la ONU y dice que aquó hay un atentado a los DD.HH”

“Sebastián Piñera tendrá muchos defectos, pero no ha cometido ningún crimen contra los derechos humanos, te lo puedo dar firmado”, respondió Larraín ante la pregunta sobre los informes que denuncian la vulneración a los DD.HH durante la crisis social.

Sobre este tema, Larraín afirmó: “Tú sabes que esos organismos son medios domesticados, forman parte del pesebre de la izquierda, no sé cuál es el burro y cuál es el buey (…) la ONU tiene de alta comisionada a Michelle Bachelet que vivió en la Alemania Democrática y que de democrática tenía la pura D, colorados, colorados. Vivía al pie del muro y nunca vio un atentado a los derechos de una persona (…) y resulta que ahora anda por el mundo y se para una mosca en la bandera de la ONU y dice aquí hay un atentado a los DD.HH. Si me preguntas qué representan esos organismos, yo creo que no mucho”.

/psg