Lorenza Izzo hizo pública su relación con la escritora Sophie Andrea Tabet, quien en su Instagram se identifica como directora de una página web de moda

La actriz de 30 años, hija de la ex modelo Rosita Parsons, posteó este martes una serie de fotografías junto a su pareja, con un mensaje por su cumpleaños:

Tabet, en tanto, ya había compartido imágenes en su junto a la chilena desde mayo del año pasado.

Ambas asistieron a la premiere de la película Once Upon A Time In Hollywood, donde Izzo actúa junto a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

Izzo, quien reside en Estados Unidos, se separó hace dos años y medio del actor y productor hollywoodense Eli Roth, amigo de Quentin Tarantino, con quien se casó en 2014 en Zapallar.

/psg