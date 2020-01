Este jueves la Cámara de Diputados declaró admisible la acusación constitucional en contra del intendente metropolitano Felipe Guevara, indicado como responsable de la vulneración al derecho a reunión sin autorización.

Tras conocerse el resultado de la votación en la Cámara Baja, el intendente aseguró que “esta es una acusación tremendamente injusta, que carece de argumentos jurídicos”.

“Una acusación se refiere a un hecho en particular que se me pueda adjudicar, cosa que no se da en este caso. Ha primado la insensatez, no se han escuchado los argumentos, las pruebas que de forma contundente mis abogados -a quienes agradezco su participación- han desarrollado”, agregó el intendente Guevara.

Asimismo, señaló que espera que en el Senado sean consideradas las pruebas que ha expuesto y descartó dar un paso al costado. “No he pensado en renunciar”, dijo.

En tanto, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dijo que “aquí se ha cometido una injusticia y se ha tomado una decisión muy equivocada”.

/gap