Seguramente hayas oído más de una vez el popular mito que advierte a los niños que no deben lanzarse al agua de la piscina nada más terminan de comer. No es un asunto baladí, ya que el cuerpo está completamente ocupado haciendo la digestión, y pedirle que se ponga a quemar grasas inmediatamente no es muy óptimo para la deglución de los alimentos.

Sin embargo, hay mucha gente que aún cree que salir a hacer ejercicio después de comer es más efectivo a la hora de quemar todas las calorías y grasas que ha ingerido y que así conseguirá adelgazar más rápido. Obviamente, los alimentos siguen en el estómago nada más terminar de comer, por lo que es absurdo. En realidad, es un mito bastante peligroso, ya que como decíamos, el cuerpo está ocupado haciendo la digestión, lo que produce que la mayor parte de la sangre vaya al estómago, produciendo cortes de digestión o incluso desmayos en el peor de los casos.

Comer algo pesado antes del ejercicio puede causar muchas molestias que pueden hacerte sentir hinchado o, incluso, darte calambres estomacales

Entonces, ¿cuánto tiempo se necesita de reposo antes de salir a correr, nadar o andar en bici tras una comida? Según Melissa Rifkin, dietista neoyorquina, comer antes de entrenar es imprescindible, ya que sino no rindes ni tienes calorías que quemar. Y señala que aquí hay dos factores a tener en cuenta: uno, el tipo de ejercicio que vas a realizar y su grado de exigencia física, y por otro lado, la cantidad de comida que has ingerido previamente.

“Básicamente, cuanto más comas, más tiempo debes esperar para hacer ejercicio”, señala Amie Rowe, dietista compañera de Rifkin, en ‘Business Insider’. “Comer algo pesado inmediatamente antes de un entrenamiento puede causar muchas molestias gastrointestinales que pueden hacerte sentir hinchado o, incluso, darte calambres estomacales. Además, no obtendrás un rendimiento óptimo, debido a la competición por la sangre que se da entre los músculos y tu sistema digestivo”.

¿Qué debes comer?

Si eres una de esas personas que siempre están ocupadas y no puedes encontrar otro momento en el día para ponerte al día en el ‘fitness’ que no sea después de comer estarás pensando, ¿cómo lo hago? No te preocupes, sí que hay cosas que puedes comer antes de salir a la carrera, pero claro, deben ser muy ligeras de digerir. Rowe aconseja tomar una “merienda” bajo en fibra de 30 a 45 minutos antes de realizar ejercicios cortos pero exigentes, como por ejemplo los HIIT o de alta intensidad a intervalos.

Estos carbohidratos fácilmente digeribles se descomponen rápidamente para proporcionar combustible al cuerpo y pueden ser plátanos, mantequilla de nueces, un yogurt o barritas energéticas. Para actividades de alta resistencia como correr o nadar, sin embargo, necesitarás almacenar más energía durante más tiempo. Rowe aconseja ingerir carbohidratos con proteínas dos o tres horas antes de realizar ejercicio, como pan integral con mantequilla o un yogur con fruta.

En caso de una maratón…

Para los corredores de fondo, estos ágapes no serán suficientes, evidentemente. Algunos dietistas recomiendan cargar al organismo de carbohidratos dos o tres días antes de una carrera, con alimentos como pasta, arroz o patatas. En estas actividades físicas mantenidas durante largos períodos de tiempo, el cuerpo quema las grasas y carbohidratos almacenados para producir energía, por lo que es esencial comer abundantemente (pero sano) para así obtener todos los nutrientes necesarios.

“Cuando no hay carbohidratos disponibles en el torrente sanguíneo, el cuerpo depende de las reservas de energía llamadas glucógeno, que pueden agotarse durante una sesión de ejercicio intensa o larga”, explica Rowe. En definitiva, tan solo asegúrate de no ir con hambre a la carrera, pero tampoco te llenes. “Una barrita energética o un plátano treinta minutos antes sería lo más adecuado”. ¡Ah! Y lo más importante: mantente alejado de cualquier alimento alto en grasas nada más acabes de realizar esfuerzo físico, la tentación está ahí, no digas luego que no te advertimos.

/psg