Edad, sexo y síntomas de las víctimas mortales del coronavirus de Wuhan

El nuevo virus no ha dejado las mismas afecciones en todos los fallecidos, según un análisis de las primeras 24 personas que han muerto por la enfermedad

El coronavirus Wuhan 2019-nCoV, que ya ha causado al menos 41 muertes y ha infectado a más de 1.000 personas en China, no ha dejado los mismo síntomas en todas las víctimas mortales, según un análisis con datos de la Comisión Nacional de Salud de China de las primeras 24 personas que han fallecido como consecuencia de este nuevo virus. Algunos de los muertos, por ejemplo, no mostraron síntomas de fiebre. Al no repetirse en todos los casos el mismo patrón, la dificultad es mayor para detectar en aeropuertos y otras estaciones a los viajeros infectados por esta enfermedad descubierta el pasado diciembre en un mercado de la ciudad de Wuhan, una gran metrópoli china con 11 millones de habitantes.

De hecho, de las 24 primeras víctimas mortales, solo siete tenían síntomas distintos a la fiebre, como dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos. “Si este virus puede transmitirse sin causar fiebre, es más fácil que la infección viaje por el mundo porque puede permanecer fuera del radar por un tiempo”, ha explicado Ramanan Laxminarayan, director del Centro de Dinámicas de Enfermedades, Económicas y Políticas de Washington.

EDAD SEXO SÍNTOMAS FECHA DE INGRESO HOSPITALARIO FECHA DE LA MUERTE 36 Hombre Fiebre, fatiga 9 de enero 23 de enero 48 Mujer Fiebre, tos, problemas respiratorios 27 de diciembre 20 de enero* 53 Hombre Fiebre, tos, opresión en el pecho Principios de enero 21 de enero 61 Hombre Fiebre, tos 27 de diciembre 9 de enero* 65 Hombre Problemas respiratorios, opresión en el pecho 11 de enero 21 de enero 65 Mujer NS/NC 13 de enero 23 de enero 66 Hombre Fiebre, tos, dolor de cabeza, sentimiento de debilidad 16 de enero 20 de enero* 66 Hombre Fiebre, opresión en el pecho 31 de diciembre 21 de enero 69 Hombre Fiebre, tos con problemas respiratorios 3 de enero 15 de enero 69 Mujer Fiebre, tos, dolor muscular 14 de enero 22 de enero 70 Mujer Fiebre, inconsciencia, debilidad cardíaca 13 de enero 21 de enero 70 Mujer Fiebre 18 de enero 23 de enero 73 Hombre Fiebre, tos, disnea 5 de enero 22 de enero 75 Hombre Fiebre, tos, vómitos 11 de enero 20 de enero* 80 Mujer Fiebre, tos, dificultad para respirar 18 de enero 22 de enero* 81 Hombre Fiebre 18 de enero 22 de enero 81 Hombre Fiebre 13 de enero 21 de enero* 82 Hombre Dolor, frío 14 de enero 21 de enero 82 Mujer Fiebre, tos, opresión en el pecho, sentimiento de debilidad 6 de enero 22 de enero* 84 Hombre Fiebre, tos 9 de enero 22 de enero* 85 Mujer Palpitación cardíaca 26 de noviembre 21 de enero* 86 Hombre Dificultad para comer, somnolencia, problemas respiratorios 9 de enero 21 de enero* 89 Hombre Fiebre, somnolencia, incontinencia 5 de enero 18 de enero* 89 Hombre Problemas respiratorios 13 de enero 19 de enero*

Fuente: Comisión Nacional de Salud | *Paciente con una enfermedad anterior

En el análisis de las primeras 24 víctimas también se aprecia que nueve víctimas tenían afecciones preexistentes, como diabetes, enfermedad de las arterias coronarias y enfermedad de Parkinson, según datos de la Comisión Nacional de Salud. Diez de los fallecidos tenían 80 años o más, cuatro tenían más de 70, siete más de 60, uno tenía 50 y otro 48. El muerto más joven, hasta el momento, es un hombre de 36 años que ingresó en el hospital el 9 de enero con fiebre y fatiga y murió este jueves. Además, por sexos, ocho de las primeras 24 víctimas eran mujeres y el resto, hombres.

La Comisión Nacional de Salud ha confirmado este viernes las dos primeras muertes por coronavirus fuera de Hubei, la provincia en la que se encuentra Wuhan. El primero de ellos era un hombre de 80 años que había pasado dos meses en esa ciudad y que falleció en la provincia de Hebei, en el norte de China. El segundo se ha registrado en la lejana provincia de Heilongjiang, en la frontera con Rusia (noreste chino). Además, otras siete personas murieron en las últimas horas en la provincia de Hubei.

