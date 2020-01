“Lo que me preocupa es la verdad, cuando salga. Voy a salir rápido, porque cuando tienes tu pecado vas con miedo. Voy tranquilo. Nadie puede decir o acusarme de algo que no he hecho. Si fuera narcotraficante me iría preocupado. Ahora solo me preocupa el bienestar de mis hijos. Si no trabajo, ellos no comen. Un narcotraficante tendría grandes riquezas, yo no… Desconozco la justicia norteamericana. Voy a ver de qué se me acusa, qué pruebas tienen”, dijo el ex futbolista de 40 años este jueves al canal Win Sports +.