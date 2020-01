Este sábado dos partidos de Chile Vamos empezarán a definir sus posturas respecto al plebiscito constitucional de abril. Evópoli y Renovación Nacional (RN) realizarán sus respectivos consejos generales, en los cuales se abordará uno de los temas clave del año, no solo del bloque oficialistas: Aprobar o Rechazar una nueva Constitución.

La tensión se siente. Un ambiente de incertidumbre ronda entre los partidos de Chile Vamos, y Renovación Nacional se encuentra en el ojo del huracán. Conversaciones, tweets, cartas y mensajes vía WhatsApp han marcado la antesala del consejo de hoy. Instancia en que los bandos del Sí y el No se enfrentarán para esclarecer la postura de la colectividad. Sin embargo, en las última horas, la opción de libertad de acción y no asumir una posición oficial asoma como una posible alternativa, aunque un grupo de parlamentarios se opone a esta iniciativa.

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, hace semanas ya se definió por el Apruebo, mientras que todos los senadores del comité de RN, salvo Manuel José Ossandón, ya anunciaron que van por el Rechazo, unido a la mayoría de los diputados. Por lo mismo, en la jornada de hoy, además del eje constituyente estará sobre la mesa la continuidad del presidente del partido.

Debido a este momento y de cara al consejo general, una veintena de diputados que se han manifestado por una de las posturas frente al plebiscito, redactaron una misiva con el objetivo de respaldar a Desbordes respecto a que en el consejo de hoy se decrete libertad de acción para los integrantes del partido y que no se defina una postura institucional.

Sobre esto, el presidente de la colectividad dijo el viernes: «Todos los consejos regionales han aprobado la libertad de acción. Yo lo que pido como base es un acuerdo de RN por la libertad de acción clarita. No estoy de acuerdo con aquellos en RN que pretenden copiarle el voto a la UDI. Yo entiendo a la UDI, está peleando el electorado de José Antonio Kast, pero supongo que acá no pretendemos pelear ese mismo electorado, y por lo tanto yo creo que mañana tiene que aprobarse como base la libertad de acción». Además planteó que espera que el consejo se manifiesta. «Así es la democracia, si no me apoyan dejo de ser presidente del partido».

Y en relación a la línea a tomar por parte de RN, señaló: «Amarrarnos con una soga al resultado del plebiscito, al rechazo específicamente, me parece que es no entender nada de lo que está pasando en la calle». Respecto a la franja electoral, Desbordes señaló que se repartirán los minutos para ambas opciones.

Consultado sobre este escenario, el senador Francisco Chahuán señala: «Nosotros estamos asumiendo como partido una posición, que el partido mayoritariamente está por el rechazo propositivo. Somos 8 de 9 senadores y 21 de 36 diputados. Nosotros estamos por el rechazo propositivo, pero el partido no va a generar un conflicto interno ad portas del plebiscito y va a decretar libertad de acción. Pero la posición mayoritaria es por el Rechazo y, por lo tanto, yo he pedido que RN debiese estar en una sola de las franjas, la franja del No». Además, el senador dedica palabras respecto a la directiva de RN: «Aquellos que estamos por el rechazo no estamos por el cambio de mesa, nosotros vamos a respaldar la conducción de Mario Desbordes».

Mientras el Apruebo lo lidera Desbordes, la opción Rechazo tiene entre sus máximos exponentes al senador Andrés Allamand y al diputado Diego Schalper. Este último ha planteado el «Rechazar para Reformar» y es de la idea de ingresar al Congreso, antes de que se lleve a cabo el plebiscito de abril, reformas a la Carta Magna sin la necesidad de crear una nueva.

La alternativa de otorgar a los militantes «libertad de acción» y no asumir una línea como partido sigue generando ruido dentro de los parlamentarios. El diputado, Andrés Longton, fue uno de los que firmó la carta que promueve esa postura. «Creo que poner una postura institucional no es positivo para el partido principalmente porque si bien las fuerzas son mayoritarias por el No, por el Rechazo, también hay una importante minoría por el Apruebo» afirma el parlamentario.

El legislador cree que la tónica a nivel nacional es 58% por el Sí y 42% por el No, pero que de ningún motivo el porcentaje es 80%-20%. Además, Longton seña que que «si RN pone una postura y dice No, la señal que se entrega para fuera es que el partido entero está por el No, y eso puede ser contraproducente después si gana el Apruebo en el plebiscito por amplia mayoría».

En esa misma línea, la diputada Marcela Sabat afirma: «No apostamos ni por el apruebo ni rechazo. Estamos postulando que mañana gane la libertad de elección». Agrega que «lo que más nos interesa es que desde el consejo de RN salga una declaración firme por la libertad de acción. Queremos garantizar que no se merme la historia del partido, hoy históricamente hay un proceso importante para Chile y RN es parte y quiere aportar».

En el «bando del No» consideran que hoy sí se debe votar por una postura oficial, independiente de que se respete la opción de los militantes que están por el Sí. De esta forma lo plantea el diputado Luis Pardo: «Nosotros pensamos que la mayoría amplia del partido está por el Rechazo, y por eso queremos que se vote esa opción, sí respetando la postura de los que están por el Apruebo, pero como partido sí tenemos que tener una posición».

Así también lo plantea el diputado Miguel Mellado: «Se tiene que tomar una postura de Rechazo o Apruebo y si queremos convención mixta o electa en su totalidad, pero se tiene que tomar postura. Y dejar en libertad a aquella minoría que no está de acuerdo con la definición institucional del partido». El representante de La Araucanía cree que hoy la definición estará en torno al 60% 40% o 51%49%, dando como triunfante el Rechazo.

Y sobre la advertencia del presidente del partido de convertir el consejo de hoy en un apoyo o no a su gestión, señala: «Lamentablemente Mario está haciendo un chantaje y no vamos a aceptarlo. El chantaje es decir: me respaldan a mí o renuncio. Nadie está en contra de Mario Desbordes como persona, estamos en contra de cómo está actuando como presidente de partido, no como diputado».

