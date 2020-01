En su paso por Podemos Hablar, la ex chica reality Mariana Marino reveló un romance que tuvo hace varios años con Alexis Sánchez. Según la modelo trasandina, todo habría comenzado con inocentes conversaciones vía WhatsApp.

“Yo era muy chica. Lo guardé bien guardado porque para mí fue súper lindo e importante. Lo conocí creciendo, en la casa de Fernando. Fernando era el representante. Recuerdo que llegó ahí, siempre tuvo esa personalidad tan exquisito… estoy hablando de hace muchísimo tiempo atrás”, indicó Mariana.

Según la modelo, el futbolista aún jugaba en Udinese, Italia, cuando comenzaron a conocerse. Incluso, salieron en algunas ocaciones, cuando el deportista venía de viaje a Chile.

Romance con Alexis

“Me gustaba mucho, primero fue puro WhatsApp. De repente me decía ‘voy para Santiago, ¿quieres que…?’. Ya, juntémonos, pero yo era la que decía ‘ni cagando en público’, porque a mí me encantaba su persona, pero también yo era consciente de que yo no quería pololear con él”, reconoció.

Sin entrar en detalles, la argentina aseguró que sólo se trató de un romance pasajero. Sin embargo, se extendió por largos meses. “Salí un rato con él, un par de años”, contó.