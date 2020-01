El lunes 21 de enero el movimiento Republicano se constituyó legalmente como Partido Republicano luego de que el Servel acogiera la solicitud de inscripción de las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble. Con esto, la colectividad liderada por José Antonio Kast cumple una de sus primeras metas, y empieza a proyectarse para el resto de 2020.

Desde la colectividad afirman que se encuentran trabajando para los desafíos electorales que se avecinan: el plebiscito constituyente y las elecciones municipales.

Respecto a una posible alianza con Chile Vamos, desde el nuevo partido indican que cualquier tipo de conversación será después del plebiscito de abril, pero la condición es que «estén sinceramente y en los hechos comprometidos con el Rechazo, podríamos con ellos llegar a mínimos de acuerdos para la elección de octubre», señala Antonio Barchiesi, secretario ejecutivo del Partido Republicano.

Sin embargo, destacan que la labor territorial seguirá siendo una de sus fuertes apuestas.

La primera acción que realizó el líder del nuevo partido fue asistir a La Moneda con el fin de entregarle una carta al Presidente, que fue recibida de manera presencial por la vocera Karla Rubilar. Según informan desde la tienda al Líbero, “tiene que ver con una señal republicana, con transmitirle al Presidente que queremos un diálogo franco, sincero en democracia con todos los actores, y el primer actor en el Presidente de la República”.

“Vamos a disputarle Valparaíso al Frente Amplio, sin ninguna duda”, expresa Antonio Barchiesi, secretario ejecutivo del Partido Republicano.

Sin embargo, esto no significa una «tregua» con el Ejecutivo. El ex diputado y actual director ejecutivo de Ideas Republicanas, José Manuel Rojo Edwards señala: «El Presidente permanentemente ha hecho comisiones para distintas materias , ha invitado a La Moneda a la izquierda, les ha hecho permanente concesiones, pero no nos ha hecho permanente concesiones a quienes apoyamos su programa de gobierno y está gobernando con ideas de izquierda, no con las ideas con las cuales ganó las elecciones. Por lo tanto, nosotros queremos poner esas ideas sobre la mesa y esperamos que nos escuche”.

Tres son los ejes prioritarios que se propusieron para este 2020, aseguran desde el comando Republicano.

Uno de ellos es el plebiscito constituyente, el cual consideran como uno de los desafíos más importantes que tienen por delante. El secretario ejecutivo del Partido Republicano, Antonio Barchiesi, comenta que “estamos trabajando hace ya un tiempo por el Rechazo, apoyando distintas iniciativas de la sociedad civil, además de preparar una campaña propia que lanzaremos dentro de las próximas semanas”.

En este sentido, agrega que han intentando generar la mayor cantidad de puentes, no solo con el mundo de Chile Vamos, sino también con personas de la centro izquierda que están a favor de No. “Hemos tenido conversaciones con personas de la Democracia Cristiana, hasta con sectores minoritarios que van por el rechazo del partido Socialista” puntualiza. Según Barchiesi, esto no tiene que ver con izquierda ni derecha, sino “con la confirmación o no que hemos realizado las cosas bien como país los últimos 40 años”.

“Si están sinceramente y en los hechos comprometidos con el Rechazo, podríamos con ellos llegar a mínimos de acuerdos para la elección de octubre”, explica Barchiesi.

Pero el referéndum constituyente no es el único desafío a nivel de las urnas: la elección municipal también es un elemento prioritario dentro de la hoja de ruta. Por ahora, desde el Partido Republicano afirman que no han existido mayores conversaciones con Chile Vamos respecto a las próximas elecciones, pero el secretario ejecutivo de la colectividad no descarta un futuro vínculo electoral, agregando que “hay que tener altura de mira y responsabilidad país para postergar legítimas diferencias”.

Sin embargo, el tema “alianza con Chile Vamos” sigue siendo una incógnita, porque todavía no hay una opinión unificada de los actores.

Por ejemplo, Edwards, afirma que “si se mantiene la situación actual que la directiva de Renovación Nacional está por el salto al vacío, lo que va afectar claramente la libertad de las familias y la República, es muy difícil que haya un pacto programático. Por eso veo con mayor cercanía la posibilidad de una «alianza electoral» para rechazar el plebiscito, y quizás un pacto por omisión, pero un pacto hoy día programático lo veo con dificultad”.

Afín a las ideas de Kast, el diputado Cristóbal Urruticoechea (RN) se refiere al aporte que podría ser el Partido Republicano al conglomerado oficialista. “El Partido Republicano es un bien para nuestro país y para la democracia. Fortalece un gran espacio dentro de la política que hasta hoy no podía desarrollar sus inquietudes e intereses sociales y políticos como partido. No es una amenaza para Chile Vamos. Por el contrario, encuentra un lugar en la derecha que hasta hoy se encontraba sin representación”.

Respecto a un posible pacto con el Partido Republicano, la presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe comenta a El Líbero que “nosotros somos pacto de gobierno y, por lo tanto, dentro de eso tenemos alguna reglas y cualquier pacto con cualquier socio tiene que estar de acuerdo con respetar esas reglas»

A pesar de lo que pueda ocurrir con Chile Vamos, el Partido Republicano competirá en todas las papeletas en octubre para las elecciones municipales. Señalan que todavía hay conversaciones pendientes, pero que mínimo llevarán 120 concejales, y que apoyarán a Jaime Perry por la alcaldía de Valparaíso. Vamos a disputarle Valparaíso al Frente Amplio sin ninguna duda”, expresa Antonio Barchiesi.

Otro eje fundamental es continuar con el proceso de constitución del partido, el cual esperan terminarlo en marzo. Para esto, todas las regiones del país deben contar con la cantidad de firmas requeridas para poder inscribirlas ante el Servel. Afirman que ya cuentan con 9 regiones con las firmas requeridas, listas para la inscripción y que Coquimbo será la próxima en oficializarse.

Por Sofía Del Río para ellibero.cl

