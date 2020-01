Señales de alerta se levantaron en la industria minera luego de que Codelco expusiera el “fraude orquestado” del que acusa ser víctima por parte de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata, la empresa intermediaria Gestión y Servicios (GyS)y Chilena Consolidada.

Y es que en la industria son varias las compañías que operan con la firma ligada al grupo Zurich. Una de ellas es Collahuasi, empresa que heredó las pólizas de EuroAmerica, negocio que fue adquirido por Chilena Consolidada en noviembre de 2018. Si bien en esta minera no está presente Gestión y Servicios, no se descarta que en los próximos meses se realice algún tipo de investigación, aunque las fuentes consultadas destacan que los términos de las pólizas fueron definidos por EuroAmerica y no por Chilena Consolidada, lo que les da cierta tranquilidad. Sin embargo, por los plazos, los contratos vencen este año, por lo que igualmente deberán llamar a una licitación.

Pero el mercado de los seguros para este tipo de carteras es muy reducido y solo podrían participar Metlife y Chilena Consolidada, dicen las fuentes. Una de las exigencias es que las compañías de seguros tengan un grado de clasificación AA+, exigencia que reduce el nivel de competencia. El tema no es menor si se consideran los montos que están involucrados, pues solo en Collahuasi la cartera a asegurar llega a unas UF180.000 en promedio. En Codelco, por ejemplo, la cartera que incluye seguros de salud, vida, dental y catastrófico, suma cerca de UF 500.000.

Escondida también levantó la alerta, pues la compañía sí tiene como intermediaria a Gestión y Servicios, empresa que en esta oportunidad operó con Metlife. De hecho, la mayor mina de cobre privada del mundo inició una auditoría adicional para descartar cualquier irregularidad en la administración del seguro, que en este caso se trata del seguro dental.

Los detalles del vínculo entre Chilena Consolidada y Gestión y Servicios se podrían conocer el próximo martes, fecha en que ambas compañías deberían asistir a la audiencia donde la aseguradora tendría que exhibir una serie de documentos que fueron solicitados por Codelco a través de una medida prejudicial ante el 29° juzgado Civil de Santiago.

Se trata de los contratos que vinculan a Chilena Consolidada con Gestión y Servicios, empresa contratada por la compañía ligada al grupo Zurich para prestar asesoría legal y psicológica a los sindicatos N° 1, 2 y 3 de Chuquicamata. Uno de ellos es el que ya tiene en sus manos Codelco. Se trata de un contrato de junio de 2007 que expone al suspendido gerente general de la aseguradora, Juan Manuel Camposano, quien firma el documento junto a Bernardo Guerra, por parte de Chilena Consolidada, y a Héctor Flores y Guillermo Acuña, por parte de GyS.

La estatal también está solicitando la exhibición de las actas de las sesiones del directorio de la privada donde se haya discutido y/o se haya brindado información acerca del caso. Añade la minera que “lo anterior no solo permitirá conocer detalles de la participación de la futura demandada en el fraude, sino, eventualmente, develar la responsabilidad de los miembros de su directorio”, en el caso. Este punto es crucial para Codelco, pues la firma quiere ver si puede agregar dentro de los delitos, la administración desleal aplicado a la personalidad jurídica, nueva figura legal que responsabiliza a ejecutivos o directores que tengan a cargo un patrimonio ajeno y que cometan una acción u omisión contraria al interés del titular.

