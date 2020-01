Si te estás quedando sin espacio en el iPhone, no te preocupes. Entendemos que pueda suponer un problema teniendo en cuenta la imposibilidad de ampliarlo mediante formatos como las tarjetas micro SD, pero no es el fin del mundo. Existen una serie de trucos con los que se puede optimizar al máximo la memoria de un iPhone. Incluso sirven para aquellos algo más antiguos con capacidades de 16 GB y similares.

Cómo ganar memoria en el iPhone

Exprime iCloud al máximo

Probablemente hayas escuchado ya hablar de iCloud, ya que es el servicio de almacenamiento en la nube de Apple. Este nos puede ser de tremenda utilidad para realizar copias de seguridad o almacenar archivos, pero también para optimizar la memoria de nuestro iPhone.

Un buen ejemplo de ahorro de espacio con iCloud es con la galería de fotos. Generalmente estos archivos, especialmente los vídeos, ocupan mucho espacio en nuestro terminal, pero podemos seguir disponiendo de ellos sin ocupar tanto espacio y sin tener que eliminar nada. La forma de hacerlo es yendo a Ajustes>Fotos y activando la opción de «Fotos en iCloud» y pulsando sobre «Optimizar almacenamiento».

Recordamos que de forma predeterminada disponemos de 5GB de almacenamiento gratuito en iCloud. Esto podría quedarse corto en muchas ocasiones, por lo que habría que recurrir a pagar por una tarifa con mayor espacio. Estas van desde 50 GB por $650/mes al mes, incluyendo una tarifa intermedia de 200 GB por $1990/mes. La forma de contratar más espacio es yendo a Ajustes>tu nombre>iCloud>Gestionar almacenamiento y pulsando sobre «Cambiar plan», lugar donde se encuentran todas las tarifas disponibles.

En cuanto a documentos y archivos que pudieras tener almacenados en el iPhone, también puedes trasladarlos a iCloud Drive o cualquier otra nube como Dropbox o Google Drive. De esa forma podrás acceder a ellos de forma online sin estar consumiendo espacio del dispositivo.

Almacenamiento infinito gratuito con Google Fotos

¿Se puede tener todas nuestras fotos en la nube sin pagar? Suena a patraña, pero es cierto. Google Fotos es otro de los métodos más eficaces para ahorrar espacio con las fotos y vídeos del iPhone. Así podrías no solo mantener todas tus fotos en el dispositivo, sino que además no tendrás limite de almacenamiento tal y como explicaremos a continuación. Cabe destacar también que podrás acceder a toda tu galería desde cualquier dispositivo iOS, Android o desde un ordenador a través de la web.

Necesitarás tener la app instalada, y una vez configurada deberás tener una cuenta de Google. Tendrás la posibilidad de que se analice constantemente toda tu galería de fotos nativa del iPhone con el objetivo de que cada vez que guardes o realices una instantánea se almacene en la nube.

El almacenamiento de esta puede ser ilimitado si se selecciona que las fotos se guarden en alta calidad. Si eliges la opción en la que se conserva la foto original, estas consumirán espacio de tu plan de Google Drive, del cual podremos tener 15 GB gratis.

Esta opción tiene sus ventajas como el hecho de que podrás eliminar toda tu galeria de fotos del iPhone y conservarlas en Google, pero también inconvenientes. El principal de ellos es que al tener las fotos en la nube precisarás de conexión a internet para visualizarlas, ya sea via WiFi o datos móviles.

No te encariñes de apps que no utilizas

Seguro que en más de una ocasión has descargado una app pensando que le darías mucho uso y finalmente no ha terminado siendo así. Eso o que simplemente almacenes algunas apps «por si acaso algún día me hace falta». Pues se acabaron estos mantras si quieres liberar espacio en tu iPhone.

Las apps inutilizadas pueden llegar a ocupar mucho espacio en nuestro dispositivo, por ello recomendamos hacer un revisado de nuestro cajón de aplicaciones de vez en cuando con el objetivo de desinstalar las que no utilicemos.

Recordamos que desde iOS 11 es posible eliminar de forma automática las apps que no utilicemos. La forma de activar esta opción es ir a Ajustes>iTunes Store y App Store y activar la opción «Desintalar apps no utilizadas». Eso sí, hemos de advertir que tener activada esta opción podría hacer que se eliminen apps que en realidad queremos mantener a pesar de no utilizarlas a diario.

Borra mensajes antiguos

Si sueles utilizar el servicio de iMessage o SMS de forma habitual, es posible que se esté ocupando mucho espacio de tu iPhone con ello. Generalmente un mensaje de texto no ocupa mucho, aunque el conjunto puede llegar a pesar bastante. Esto se hace todavía más acentuado si además se intercambian fotos y vídeos. Por ello recomendamos borrar conversaciones con cierta frecuencia.

También servicios como WhatsApp pueden ocupar mucho almacenamiento. Por ello es recomendable también vaciar los chat de vez en cuando. Entendemos que hay conversaciones que por ciertos motivos no deseas borrar, pero tampoco esto es un problema. Podrás exportar los chat importantes y enviarlos a un servicio de almacenamiento en la nube o vía email. En estas exportaciones podrás elegir si deseas también adjuntar los archivos o solo el texto.

Reduce la calidad de tus fotos y vídeos

Los iPhone cada vez tienen mejores cámaras, con las que se pueden hacer fotografías y vídeos realmente espectaculares. Este aumento en las resoluciones trae un inconveniente destacable: ocupan mucho espacio. Si recurres a servicios como los mencionados de iCloud o Google podrás omitir esta recomendación, pero en caso contrario deberás bajar la calidad de tus tomas para que ocupen menos espacio en tu móvil.

Para reducir la calidad de tus fotos y vídeos, y por tanto también su peso, deberás acudir a Ajustes>Cámara. Una vez aquí puedes cambiar todos estos parámetros, incluido el modo HDR, el cual hace lucir muy bien los resultados pero supondrá un importante ahorro de espacio si se desactiva. También las Live Photos suelen ocupar más que las fotografías estáticas. Evidentemente es una faena tener que bajar esta calidad por el simple hecho de optimizar el almacenamiento del iPhone, pero de vez en cuando podrás volver a aumentar la calidad para realizar determinadas instantáneas.

Elimina podcast que ya has escuchado

Si eres un asiduo a eso de escuchar podcast, es probable que tengas alguno que otro descargado para poder escucharlo sin necesidad de conectarte a internet. Ya sabemos que esto es muy interesante, pero también se convierte en un problema. Por ello es recomendable que cuando se haya terminado de escuchar un episodio en concreto lo borres. Incluso si no te importa consumir megas de internet o usar WiFi, podrás escuchar un episodio en streaming directamente sin tener que almacenarlo en tu iPhone.

«Borra» la caché de determinadas apps

Si eres un poco hábil en temas de iOS, te habrás percatado de que no existe la posibilidad de eliminar la caché de las apps como si sucede en otros sistemas operativos como Android. Sin embargo existe un método un poco más tedioso pero igual de efectivo. ¿Cómo? Desinstalando apps y volviéndolas a instalar.

Algunas de las apps más populares que usamos, como Facebook o Twitter, son también de las que más memoria caché ocupan en nuestros terminales. Por tanto son de las principales candidatas a ser eliminadas para, posteriormente, volver a ser instaladas con el consecuente ahorro de espacio. No es este un proceso que se deba seguir tampoco de una forma periódica, pero sí que es recomendable llevarlo a cabo de vez en cuando.

/psg