El “expreso suizo” llegó a 57 compromisos de cuartos a lo largo de su carrera, manteniendo la diferencia con la que llegó al Abierto de Australia con respecto a su principal perseguidor. En el segundo lugar aparece el serbio Novak Djokovic con 46, gracias a su victoria que consiguió un par de horas antes sobre el argentino Diego Schwartzman.

En 11 se mantiene la diferencia entre el actual número tres y dos del mundo. Más atrás, en el tercer lugar del podio, aparece el ya retirado jugador estadounidense Jimmy Connors con 41, las mismas a las que podría llegar el día de hoy el español Rafael Nadal en caso de vencer al australiano Nick Kyrgios.

El ‘top-5’ de esta clasificación lo cierra el australiano Roy Merson con 37 compromisos de cuartos de final en un Grand Slam. Roger Federer sigue acumulando registros a su impresionante palmarés.

Most #GrandSlam quarter-finals:@rogerfederer 57@DjokerNole 46@JimmyConnors 41@RafaelNadal 40 (going into 4R)

Roy Emerson 37#AusOpen

