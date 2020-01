El presidente chino, Xi Jinping, ha necesitado miles de infectados y decenas de muertes de un misterioso virus para decir públicamente lo que era más que evidente: la propagación del nuevo virus mortal se está acelerando y el país asiático se enfrenta una grave crisis de salud pública. El coronavirus ha matado al menos a 56 personas e infectado a casi 2.000, que se sepa, desde su descubrimiento en la ciudad de Wuhan. Pero muchos investigadores han advertido sobre una posibilidad real de que China no pueda contener el virus. Nunca antes se había vivido nada parecido: una cuarentena de 56 millones de personas y mientras escribimos estas líneas siguen aumentando las cifras de contagiados. Y lo peor de todo es que el virus tiene un periodo de incubación de 14 días, lo que hace que se casi imposible de detectar.

Aunque lo más alarmante de todo es que 5 millones de personas abandonaron Wuhan antes de que se estableciera la cuarentena para contener la propagación del coronavirus a lo largo del país. Y a medida que el virus llamado 2019-nCoV se propaga desde China a todo el mundo, el gobierno chino está censurado las noticias. Esto incluye elaborar cuidadosamente sus propios mensajes y declaraciones, y también censurar publicaciones en redes sociales y artículos de noticias sobre el virus. Hasta ahora, la policía de Wuhan ha investigado a ocho personas por supuestamente difundir videos en Internet, una medida controvertida para minimizar una situación altamente peligrosa. Junto con esta censura, son muchos los ciudadanos chinos que sienten que su gobierno solo emite la información que quiere. Por lo que estiramos ante una pandemia de una magnitud nunca vista antes. Por suerte, algunos de los mejores epidemiólogos han decido revelar la verdad, por muy aterradora que sea.

El virus más virulento de la historia

El Dr. Eric L. Feigl-Ding, un científico estadounidense profesor de Harvard y que ha recibido premios por su trabajo en epidemiología, acaba de rebelar en su cuenta de Twitter la verdad sobre el coronavirus de Wuhan: que es creado por el hombre y podría provocar una pandemia sin control nuca vista antes en la historia. Según escribe en su cuenta de Twitter, el nuevo coronavirus es un 3.8 Ro (ritmo reproductivo básico. Se trataría de un nivel de pandemia termonuclear realmente catastrófico.

“SANTA MADRE DE DIOS: ¡el nuevo coronavirus es un 3.8!”, escribe el Dr. Feigl-Ding. “¿Qué tan malo es ese valor reproductivo RO? Es un nivel de pandemia termonuclear malo: nunca vi un coeficiente de viralidad real fuera de Twitter en toda mi carrera. No estoy exagerando. Estimamos que el número de reproducción básica de la infección es 3.8 (intervalo de confianza del 95%, 3.6-4.0), lo que indica que el 72-75% de las transmisiones deben prevenirse mediante medidas de control para que las infecciones dejen de aumentar. Estimamos que solo el 5,1% (IC 95%, 4,8-5,5) de las infecciones en Wuhan están identificadas, y para el 21 de enero un total de 11,341 personas (intervalo de predicción, 9,217-14,245) habían sido infectadas en Wuhan desde el comienzo del año. ¿Debería la epidemia continuar sin cesar en Wuhan?»

