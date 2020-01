El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el lunes haber dicho a su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, que la ayuda militar a Ucrania estaba condicionada a la investigación de Kiev sobre sus rivales políticos.

A través de un hilo en Twitter, Trump se refirió a la publicación del periódico The New York Times sobre un borrador del próximo libro de Bolton.

“NUNCA le dije a John Bolton que la ayuda a Ucrania estaba vinculada a las investigaciones de los demócratas, incluidos los Biden. De hecho, nunca se quejó de esto en el momento de su muy pública salida” del gobierno, público el mandatario en las primeras horas del lunes.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de enero de 2020