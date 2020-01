Y seguiremos esperando que se aprueben nuevas indicaciones por parte del gobierno para mejorar las pensiones de la clase media. Es muy difícil que todos los involucrados en el tema previsional, estén de acuerdo, sin embargo, las pensiones, un tema tan sensible para todos, es algo muy complejo y una de las demandas más exigidas por la ciudadanía, en las marchas que nos han acompañado desde hace unos meses.

Se dice mucho que hay que mejorar las pensiones, y cualquier esfuerzo en ese sentido, debe ser gradual, ya que no sólo nuestro país, sino en casi todos, se requiere un consenso y obviamente es un tema de recursos, que no todos pueden asumir. Dicho lo anterior, Los países OCDE, que nuestro país es miembro, está dentro del promedio de edad de jubilación o de pensión, pero con realidades totalmente diferentes a la nuestra.

Actualmente, la comisión del trabajo, rechazó esta iniciativa del ejecutivo de aumentar a un 6% la cotización del aporte adicional, con cargo al empleador, que se dividiría en un 3% a cada cuenta individual y el otro 3% a reparto. Lamentablemente, nuevamente no existe consenso y esto es algo que nos va acompañando desde hace muchos años. Cuando no se legisla para las personas, cuando sólo se piensa en intereses partidistas o rechazar cualquier propuesta, es que no hemos entendido la necesidad de quienes requieren un apoyo urgente a las bajas pensiones de nuestros adultos mayores.

Con un 16% de cotización obligatoria, no estaríamos tan lejos del promedio internacional, pero esto sería cuando estuviese en régimen, es decir algo gradual de 0,5% anual, estamos diciendo que en 12 años más estaría vigente, y lo más probable que a esa fecha nos quedamos por debajo del promedio de otros países.

Aumentar la edad legal de la jubilación, no significa mejorar las pensiones, ya que depende fundamentalmente de las condiciones laborales, del sueldo imponible, de las fluctuaciones de los mercados y principalmente de la situación de nuestro país, ad portas de un plebiscito, con la incertidumbre y polarización de quienes quieren cambiar todo o mantener la actual constitución, desconociendo que es un tema netamente político y de consenso.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com