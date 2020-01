Estamos a pocos meses de conocer la nueva generación de sistemas operativos de Apple y los rumores ya comienzan a aflorar. Una de las grandes incógnitas que tenemos año tras año sin duda es qué dispositivos serán compatibles con esta nueva generación. Y ya hay rumores al respecto que seguramente terminen alegrando a muchos usuarios.

Según ha informado el sitio francés iPhonesoft, iOS 14 que se presentará de manera oficial a la prensa y los desarrolladores en unos meses será compatible con los mismos equipos que tienen ahora iOS 13. El único problema residirá en iPadOS 14 donde si habrá algunas limitaciones según este rumor que sin duda dará un pequeño varapalo a aquellos usuarios que tengan un iPad algo antiguo.

Los iPhone que actualizarán a iOS 14

Lo más impactante de este rumor sin duda es que el iPhone 6s y el iPhone SE seguirán siendo equipos que se actualicen un año más. Muchos podríamos pensar que estos equipos ya quedaban metidos en el cajón de Apple pero desde la compañía le darían un año más de vida en lo que respecta a actualización según este rumor. En concreto los equipos que tendrían iOS 14 serían los siguientes (además de los equipos presentados en 2020):

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7a generación)

Esto sin duda es una gran noticia para muchos usuarios que podrán seguir actualizando sus equipos. Apple siempre ha destacado por tener una muy buena cobertura de actualizaciones con el objetivo de alargar la vida útil de sus equipos. Esto es algo que por desgracia cuesta ver en Android que deja a muchos equipos fuera de sus últimas actualizaciones por razonas más que obvias.

El iPad tendría más mala suerte con iPadOS 14

En lo que respecta a los iPad las noticias no son tan buenas, ya que según este rumor son algunos los equipos que se quedarán fuera de una futura actualización. En concreto el iPad mini 4 y el iPad Air 2 que funcionan con el chip A8 y A8X respectivamente no tendrían la capacidad de mover esta nueva versión. Es totalmente comprensible porque son equipos antiguos que lo tendrán muy complicado para mover una nueva versión de iPadOS que busca darnos mejores funcionalidades. Al final esto puede terminar empeorar nuestra experiencia de uso y no es el objetivo que tiene Apple. En concreto la lista de iPad que recibirían iPadOS 13 sería la siguiente:

iPad Pro de 12.9 pulgadas

iPad Pro de 11 pulgadas

iPad Pro de 10.5 pulgadas

iPad Pro de 9.7 pulgadas

iPad (7ma generación)

iPad (6ta generación)

iPad (5ta generación)

iPad mini (5ta generación)

iPad Air (3ra generación)

Obviamente estos son simples rumores y es posible que no se terminen cumpliendo. Deberemos de esperar a ver las nuevas funciones que tienen estas versiones con el objetivo de dirimir si los procesadores más antiguos pueden o no mover el nuevo sistema.

