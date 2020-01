“Mi estado de salud es delicado, pero no quiero referirme a eso porque no soy médico. Tengo dolores en la rodilla, me cuesta desplazarme, me tienen que ayudar para ir al baño. Yo nunca me imaginé estar en este estado, pero llegó. Bueno, la vida es así”.

Con estas palabras, el cantante Tito Fernández se refirió al hecho de estar en cama mientras se disponía a conversar en exclusiva con el matinal Hola Chile.

“Lo que sí, estoy un poco mejor de ánimo, porque ya la justicia dio el próximo paso que es la formalización, y eso me va a permitir aclarar un poco algunas cosas, porque se ha dicho muchas mentiras aquí…”, agregó, sobre la reciente confirmación de su formalización por delitos de violación y abuso sexual.