Hoy viendo la TV.

Que verguenza mas grande el tema de la famosa prueba.

Hoy se mostro lo que son capaces de hacer los que quieren que nuestro Chile sea cada día peor.

No puede ser que habiliten locales sin sillas y sin mesas. ??,

La prueba es un desastre y si eso sirve para evaluar y definir el futuro de nuestros hijos me declaro en absoluto desacuerdo.A propósito de la PSU me es muy difícil pensar que eso ocurra por un error u olvido, ( falta de sillas y mesas) más encima escuchando y viendo la persona que hacía de “vocera”, para que eso pase, cuando todo Chile tenía los ojos en la PSU.

NO, esto fue boicoteado en el cual, no sólo participaron los alumnos concientizados que no querían dar la prueba sino que también participan con los comunistas, frente amplio y narcosocialistas, en todos lo hechos y acciones que destruyan a Chile, sus Instituciones, sus valores y la reserva moral que debe defender la democracia y el país, también en el boicot deben haber participado profesores (en su mayoría comunistas) y que de 10 meses de clases, hacen o cumplen con su contrato, sólo 5 meses, es decir 50%, el resto huelgas y paros ilegales.

Otro grupo que deben haber participado del boicot seguramente se podrán encontrar en los trabajadores y auxiliares del colegio. Fuera de perjudicar a los estudiantes que desean estudiar y progresar en la vida y poder aprovechar las oportunidades y así no andar llorando y protestando en la vida y echándole la culpa a otros, como lo hacen los comunistas, frente amplio y narcosocialistas, (fascistas de izquierda) y NO tienen la valentía, ni hombría de reconocer su flojera, destruyendo el país y su costumbre de vivir a costa de otros, que Sl trabajan, pagan los impuestos y quieren un mejor país para ellos y sus familias.

Además estos fascistas de izquierda participarán de los ataques de la excelente ministra de Educación que ha hecho una gran labor en dicho ministerio.

Eduardo Germaín