El 26 de abril, los ciudadanos chilenos tendrán que decidir si desean o no una nueva Constitución, y el mecanismo para su creación. En Chile Vamos, la UDI ya planteó su postura a favor del “Rechazo”, y en ese sentido su presidenta, Jacqueline van Rysselberghe, aseguró que trabajará con quienes estén a favor de esta opción, incluyendo al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Nosotros vamos a trabajar con todos aquellos que quieran no partir de cero, por ‘Rechazar’ una nueva Constitución, vamos a trabajar con todos aquellos que quieran modificar una Constitución, pero mantener aquellas cosas que nos han hecho progresar como país en estos últimos 30 años. Y de hecho, estamos proponiendo y lo vamos a ver poner como base el proyecto que presentó al Senado Michelle Bachelet, al cual vamos a sugerir indicaciones”, dijo van Rysselberghe luego del comité político en el Palacio de la Moneda.

La timonel UDI sostuvo que la opción “Rechazo no es un No inmóvil, no es que nos queramos oponer a todo, nosotros queremos modificar lo que hay que modificar, pero sin partir de cero, pero sin borrón y cuenta nueva, sin asamblea constituyente”.

“Esto no es una competencia de partidos políticos, es una competencia de ideología de acuerdo al modelo de sociedad que queremos tener hacia adelante. Somos el único partido nacional que está en esta posición y vamos a hacer y tratar de coordinar con todo el resto que tiene la misma posición para poder generar el mayor esfuerzo para poder lograrlo”, agregó.

Kast, figura representativa del “Rechazo”

José Antonio Kast ha sido una de las figuras más representativas de la opción “Rechazo”. El 15 de noviembre -luego de la firma del acuerdo por una nueva Constitución- el Partido Republicano emitió un comunicado en el que asumieron “el desafío histórico de liderar la campaña del No” de cara al plebiscito de abril.

“Como Partido Republicano, asumiremos con valentía el desafío histórico de liderar la campaña del No, en defensa de un sistema constitucional que ha permitido que Chile tenga paz y prosperidad, al que Chile Vamos renunció defender por miedo o conveniencia, y trabajaremos incansablemente por colocar las urgencias sociales como prioridad en la discusión pública, ajenas del debate político que buscan imponer desde la derecha y la izquierda”, señalaba la declaración.

Tensión en RN

En Renovación Nacional (RN), la postura no es del todo clara. Sin embargo, el presidente de la colectividad, Mario Desbordes, reconoció que no le gustaría ver a parlamentarios de su partido que están por el “No” “haciendo campaña con gente que está formando partido, como el partido de (José Antonio) Kast, que han sido groseros en el trato con el Presidente de la República”.

Las palabras de Desbordes causaron molestia en el diputado Miguel Mellado, quien aseguró que “yo voy a trabajar con todos, incluido el Partido Republicano”.

En tanto, la subjefa de bancada RN, Catalina de Real, aclaró que su opción es “Rechazar para reformar, no queremos esperar dos años de inestabilidad, que aumente el desempleo (…) si es que sigue la inestabilidad de nuestro país”. A la vez que añadió que esperan “presentar una modificación constitucional que se haga desde el Congreso y que se haga rápido”.

Sobre la opción de hacer campaña junto a José Antonio Kast, Del Real dijo que “no me molesta, yo respeto a todas las posiciones y si va a estar José Antonio Kast, la Coca (Jacqueline van Rysselberghe) desde la UDI, nosotros desde RN y muchos otros, hay DC, hay muchas personas que han participado de otros partidos políticos que también están por el ‘Rechazo’, por supuesto que podemos sentarnos a conversar, cada uno tiene su idea y es muy respetable”.

La postura de Evópoli

En tanto, la postura de Evópoli es apoyar la opción del “Apruebo”, aunque dando libertad de acción personal a cada uno de sus militantes, según explicó su presidente Hernán Larraín Matte. “Le dimos la libertad de acción personal a todos los militantes, y a aquellos que quieran promover su opción que lo hagan a título personal, cosa que es completamente respetable, ambas opciones son alternativas legítimas y democráticas”.

