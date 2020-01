La Universidad de Chile volvió a perder, esta vez en su debut en el Campeonato Nacional 2020, en un partido donde Huachipato golpeó fuerte dos veces y se llevó los tres puntos.

El elenco de Hernán Caputto estuvo lejos de dejar una buena imagen y los bajos rendimientos individuales de jugadores que están llamados a llevar el peso del equipo fueron evidentes.

Luis del Pino Mago

Pareció poco acostumbrado a achicar espacios. Su tendencia fue retroceder. Se quedó enganchado en el 1-0 de Huachipato, retrocedió equivocadamente en la jugada que pudo costarle a la U el 2-0 (anulada por el cobro penal, mediante el VAR) y repitió ese padrón en dos jugadas más. En la última, reaccionó tarde para ir a buscar la marca del jugador que terminó centrando para el gol definitivo.

Gonzalo Espinoza

Es una de las nuevas voces cantantes en el camarín azul y definitivamente no ha estado a la altura. Más allá de los balones parados (que escasamente sirve de forma correcta), el “21” de la U pareciera interpretar de otra forma el fútbol. Desconectado de la línea de mediocampistas y de Augusto Barrios, a quien rara vez cubrió zonalmente cuando subía. Además, estuvo displicente en la marca y el retroceso. Por lo mismo, fue reemplazado durante el complemento.

Jimmy Martínez

Busca e intenta, pero en lugares donde no gravita. Defensivamente no tiene conexión con Jean Beausejour y ofensivamente no logra marcar las diferencias que marcaba en la versión 2018 de Huachipato. Su escaso aporte en la elaboración del juego lo hace un blanco fácil para que en los dos partidos jugados este año haya sido sustituido.

/Eduardo Méndez Garín