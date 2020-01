¿Aló? Quisiera pedir algo para comer

– ¿Aló?

– Quisiera pedir algo para comer

– Señora, está llamando al 133 de Carabineros

– Sí sé

Así partió la conversación entre I.N. (22) y una funcionaria de la Central de Comunicaciones de Temuco, y la cual reveló un caso que más tarde sería catalogado por el Ministerio Público como femicidio frustrado.

De acuerdo a la información entregada por la institución, la joven había sido atacada por su marido luego de una discusión en el domicilio en común. Según ha trascendido, ella le habría llamado la atención por estar viendo pornografía frente a menores de edad.

Tras la agresión, la víctima decidió llamar a la policía uniformada fingiendo estar pidiendo una pizza ya que su agresor estaba cerca.

A través del teléfono, la carabinera le preguntó si estaba sufriendo una agresión, lo que la mujer confirmó.

– ¿Quién la está agrediendo? ¿Su esposo? ¿Su pareja?

– Sí

– Comunico

– Ya, gracias

Más tarde, la joven entregó más detalles de lo ocurrido: “Me dio tres combos en la cabeza. Me incendió con colonia en el pelo, en la espalda. Él mismo, cuando vio que me estaba incendiando, me abrazó intentando apagarlo”.

Por su parte, el capitán Jorge Pohl, de la 2° Comisaría de Temuco, agregó a dicho medio: “Carabineros llegó rápidamente al lugar, a través del Plan Cuadrante, constatando de que la víctima se encontraba lesionada en ambas manos. Además, tenía su pelo quemado. Esto se debió a que el individuo, una vez que se originó la discusión, lesionó con un vidrio en su mano izquierda a la víctima y a su vez le fracturó el quinto dedo de la mano derecha”.

/psg