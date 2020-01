El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes los detalles del llamado “Acuerdo del siglo”, su propuesta para intentar solucionar el conflicto de Medio Oriente, que implica, entre otras cosas, la duplicación del territorio de los palestinos a cambio de que éstos renuncien al terrorismo.

En una conferencia conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump afirmó que su país estaba tomando “un gran paso” hacia la paz.

Durante su discurso, el estadounidense dijo que los palestinos “merecen una vida mucho mejor”. Antes, había afirmado que “muchos” países árabes se han mostrado de acuerdo con el plan, si bien el movimiento Hamas lo rechazó a través de una declaración casi de forma inmediata. Sobre el punto, el mandatario advirtió que esta podría ser “la última oportunidad” para los palestinos, y que se había comunicado con su líder, Mahmoud Abbas, para compartir el proyecto.

En la propuesta presentada el martes, figura la creación de un estado Palestino independiente, cuya capital esté ubicada en Jerusalén Este. Además, se congelará 4 años el desarrollo israelí en una zona que estaría prevista para el Estado palestino.

“Ni israelíes ni palestinos tendrán que abandonar sus casas”, añadió.

“Este mapa duplicará el territorio de los palestinos, con una capital en Jerusalén Este, donde Estados Unidos abrirá orgullosamente una embajada”, detalló el mandatario, aunque advirtió que, para eso, los palestinos deberán “renunciar al terrorismo”.

“No fui elegido para hacer cosas fáciles o esquivar los problemas importantes”, dijo Trump, y agregó: “Ha sido un largo y difícil proceso”.

El acuerdo, que ya tiene el respaldo de Netanyahu, posee 80 páginas, 50 de las cuales constituyen el plan político anunciado el martes y 30 una propuesta de 50.000 millones de dólares para la reactivación económica de Palestina, Jordania y Egipto, que se había anunciado en julio. Trump aseguró que su plan es “diferente” del de sus predecesores porque contiene muchos más detalles “técnicos” de partida.

En uno de los puntos de su alocución, el presidente aclaró que Jerusalén permanecerá como la “capital indivisible” de Israel, lo que fue ovacionado por el público presente.

A través de un comunicado de la Casa Blanca, se detalló que la propuesta de EEUU incluye un Estado palestino “desmilitarizado”. El plan “garantiza un Estado palestino desmilitarizado para vivir en paz junto a Israel”.

El premier israelí, Benjamin Netanyahu, quien tomó la palabra después de Trump, dijo que se trataba de “un día histórico”, y confirmó que Israel mantendrá la soberanía sobre la zona del valle de Jordania.

También confirmó que los Estados Unidos reconocerán los asentamientos israelíes en ese área, lo que significaría la anexión de alrededor del 30% del territorio de Cisjordania.

“Esto nos dará una frontera oriental permanente para defendernos”, apuntó Netanyahu, quien volará desde Washington con destino a Moscú para informar a Vladimir Putin del plan de Trump.

Minutos después de la conferencia de prensa celebrada en la Casa Blanca, Trump compartió un mapa en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Así es como un futuro Estado Palestino puede lucir, con la capital en partes de Jerusalén Este”. La particularidad fue que, esta vez, el mismo mensaje fue replicado en hebreo y en árabe.

El mapa muestra el área de Cisjordania, que contiene unos 15 asentamientos israelíes, conectados al área de la Franja de Gaza por túneles. Esto técnicamente cumpliría con la promesa de Trump de un estado palestino contiguo.

En otro mensaje, el presidente escribió: “Siempre estaré con el Estado de Israel y el pueblo judío. Respaldo fuertemente su seguridad y su derecho a vivir en su tierra ancestral. ¡Es momento para la paz!”.

I will always stand with the State of Israel and the Jewish people. I strongly support their safety and security and their right to live within their historical homeland. It’s time for peace! pic.twitter.com/lKwQ9IKTUG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de enero de 2020