Hace 20 años, un episodio de “Los Simpson” predijo que Donald Trump se convertiría en presidente de los Estados Unidos. Y esta no fue la única vez que los guionistas de la mítica serie de animación predijeron el futuro. Una de las predicciones más sorprendentes fue el brote de Ébola en 2014, 17 años antes de que ocurriera. En una escena del episodio titulado “El saxo de Lisa (Lisa’s Sax)”, Marge sugiere que Bart, que estaba enfermo, lea un libro titulado “George curioso y el virus del Ébola”. El virus no estaba particularmente extendido en la década de 1990, pero años más tarde fue noticia en todo el mundo. El Ébola se descubrió por primera vez en 1976, y aunque este último brote ha sido el peor hasta el momento, mató a 254 personas en la República Democrática del Congo en 1995 y 224 en Uganda en 2000.

Es cierto que Los Simpson llevan más de 27 años en antena, por lo que es inevitable que algunos temas que surjan en el programa puedan ocurrir en la vida real. Pero algunas de las tramas están extrañamente relacionadas a los eventos que han sucedido en todo el mundo. Sin embargo, la serie de Matt Groening no tiene la exclusividad de predicciones acertadas. La reciente muerte de la leyenda de baloncesto Kobe Bryant, fue representada hace cuatro años en una serie animada de Comedy Central.

Otra predicción cumplida

La impactante muerte de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero fue inquietantemente predicha hace cuatro años en un episodio de una serie animada titulada “Legends of Chamberlain Heights” de Comedy Central. La leyenda de baloncesto estadounidense Kobe Bryant murió trágicamente junto a su hija Gianna, de 13 años, y otras ocho personas en un accidente de helicóptero en Calabasas, a 35 kilómetros al oeste de Los Ángeles.

Aunque la investigación podría concluir en el periodo de un año, los primeros indicios apuntan a que las condiciones meteorológicas fueron la causa del accidente. La densa niebla que había en la zona de Granada Hills provocó que cambiasen el rumbo y entraran en terreno montañoso cerca de Thousand Oaks. Al parecer, el piloto se vio obligado a ascender rápidamente de 1200 a 2000 pies. Y minutos después, el aparato impactaba, incendiándose con todos sus ocupantes en el interior.

“Legends of Chamberlain Heights” trata de unos amigos de la escuela secundaria llamados Milk, Grover y Jamal, que forman parte de un equipo de baloncesto, pero estaban desesperados por hacerse famosos. La sinopsis oficial del episodio, titulado “Fin de los días”, que se emitió en noviembre de 2016, dice que “una cinta de sexo filtrada provoca un apagón global en Internet, y las Leyendas deben encontrar una manera de sobrevivir al apocalipsis”.

En el episodio en cuestión, que ahora ha sido eliminado de la página web de Comedy Central, aparece la leyenda del baloncesto Kobe Bryant estrellándose en un helicóptero. Se puede ver al jugador de la NBA aferrado a sus trofeos, mientras que otro personaje exclama: “¡Es Kobe Bryant!”. Después Kobe pide ayuda, a lo que el personaje responde: “Pásame los trofeos y te sacaremos”. Este se niega y la estrella de la NBA fallece rápidamente cuando el helicóptero explota y se convierte en una bola de fuego.

Y como no podía ser de otra manera, después de la muerte de Bryant, los fans inundaron las redes sociales con comentarios referente a la inquietante predicción. Y son muchos los teóricos de la conspiración que aseguran que se trata de “programación predictiva”, trágicos eventos que son representados en el cine o televisión para que la gente lo acepte cuando llegue el momento. Esta espeluznante técnica de control mental fue utilizada en los atentados del 11 de septiembre de 2001, la masacre de la Escuela Primaria de Sandy Hook en 2012 o en el atentado de la maratón de Boston de 2013.

Todos estos catastróficos actos fueron representados años antes en películas y series de televisión. Después de que la predicción de “Legends of Chamberlain Heights” se viralizara en las redes sociales, el creador de la serie Josiah Johnson se vio obligado a emitir una declaración.

“En 2015 escribimos una escena que luego saldría emitido en Legends of Chamberlain Heights, presentando a Kobe en un accidente de helicóptero”, dijo Johnson al portal de noticias Bubbleblabber. “Se suponía que la broma resaltaría la reputación de Kobe de no pasar el balón, y en nuestro intento de hacerlo, fuimos demasiado lejos. Este fue un esfuerzo de colaboración de nuestros escritores, que incluyó a los fans de Kobe, LeBron y MJ, y de ninguna manera fue una predicción del trágico evento que ocurrió. Para aquellos que no están familiarizados con el programa, nos enorgullecemos de ofrecer una comedia que rutinariamente salía de nuestro bolsillo. Al enterarme de la noticia del fallecimiento de Kobe, inmediatamente contacté a Comedy Central y solicité que se retirara el episodio, además de eliminar el clip de las cuentas de redes sociales del programa. Acepto toda la responsabilidad en nombre del programa por este pobre juicio”.

Una premonición que se cumple

Y por último tenemos a Vanessa Bryant, quien no solo ha perdido a su marido, sino también a su hija Gianna, en el trágico accidente que ha conmocionado al mundo entero. Pero ahora la viuda de Kobe ha revelado a la revista ‘People’ que ambos sabían que esto podía pasar, y por ello llegaron a un pacto: nunca volarían juntos en helicóptero.

Según explica Vanessa, el motivo era garantizar la seguridad de al menos uno de los padres para que, en caso de tragedia, las niñas no se quedaran huérfanas. Aunque los medios han tratado esta revelación como una simple precaución, son muchos lo que aseguran que Kobe y Vanessa Bryant tuvieron una premonición del trágico accidente, que por desgracia se ha cumplido. Además, también llama la atención que el episodio “Legends of Chamberlain Heights” se titule “El fin de los días”, ya que el accidente a ocurrido en medio de la crisis del coronavirus chino, que algos epidemiólogos han considerado que se trata de un virus apocalíptico.

/psg