En menos de una semana, tres hechos generaron preocupación en la centroizquierda: las declaraciones del diputado Hugo Gutiérrez (PC) celebrando el ataque a Carabineros en Antofagasta; los dichos del vocero de No + AFP, Luis Mesina, quien propuso que la convención constituyente a disolviera el Congreso, y el recibimiento en medio de aplausos a encapuchados de la «primera línea» en el ex Congreso durante un foro organizado por el senador Alejandro Navarro.

Estas situaciones ligadas a la violencia que se sumaron al aumento de la postura Rechazo que mostró la última Cadem encendieron las alertas en el sector más moderado de la izquierda, pues vieron posibles consecuencias de cara al plebiscito constituyente del próximo 26 de abril.

“El inicio de un proceso constituyente no se hubiera llegado sin violencia, lamentablemente. El problema está en que una parte de la izquierda no ha sabido detenerse, hay que saber parar”, dijo en T13 radio, Alfredo Joignant.

En la madrugada del 15 de noviembre se logró el Acuerdo por la paz, la Justicia Social y una nueva Constitución, tras una de las jornadas más violentas después del estallido del 18 de octubre, donde incluso se analizó decretar nuevamente Estado de Excepción. Aquel hito es al que se aferra un sector de la oposición, el que sostiene que hay que condenar la violencia para poder realizar el plebiscito constituyente.

Así lo expresó el cientista político Alfredo Joignant, en T13 radio: “Creo que aquí hay un problema. Desgraciadamente llegué al convencimiento que al 15 noviembre y el inicio de un proceso constituyente, no se hubiera llegado sin violencia, lamentablemente. El problema está en que una parte de la izquierda no ha sabido detenerse, hay que saber parar”. Agregó que “la ruta constituyente es soñada, nunca las izquierdas habíamos soñado con esto”.

“Para el plebiscito ¿va a haber barricadas? ¿Se va a impedir el libre desplazamiento de las personas? ¿Se bloquearán lugares de votación? (…). Hay personas que no estuvieron de acuerdo con el pacto que se firmó y, por lo tanto, a lo mejor boicotean ese proceso también”, opina el ex senador PS, Fulvio Rossi.

De ahí que la PSU fuera considerada una prueba de fuego no solo para el gobierno sino que también para un sector de la oposición. El haber sido reprogramada dos veces de la fecha inicial, que enfrentara sabotajes e incidentes tras el llamado de la Aces, no mejoró las perspectivas del sector. El fenómeno ha sido analizado por distintas personalidades respecto a si se podría llegar a repetir una situación similar el 26 de abril. “La PSU va hacer un momento importante, como que las fuerzas del orden están enfrentados a una especie de monstruo, ¿serán 200 chiquillos que habrá que controlar? . Es impresentable, lo que pudiese ocurrir hoy (el lunes) se podría repetir en el plebiscito en abril, tanto en el periodo de campaña y el periodo mismo” sostuvo Joignant.

Una mirada similar es la que tiene el ex senador socialista Fulvio Rossi, quien señala: «Es vergonzoso lo que ha ocurrido con la PSU, es una violación de derecho de las personas. Si el Estado no fue capaz de garantizar a unos miles de jóvenes rendir la prueba, ¿qué queda para un proceso con las características que tiene el proceso constituyente?».

También se pregunta respecto a qué va a pasar ese día del plebiscito. «¿Va a haber barricadas? ¿Se va a impedir el libre desplazamiento de las personas? ¿Se bloquearán lugares de votación?». Agrega: «Hay personas que no estuvieron de acuerdo con el pacto que se firmó y, por lo tanto, a lo mejor boicotean este proceso también. Entonces ojalá después no salgan los actores políticos diciendo ‘es que no previmos’ como lo que pasó con el Demre «.

El factor encuestas está presente en este análisis. La disminución de 8 puntos del “Apruebo” una nueva Constitución, y el alza de 6 puntos del “Rechazo” lo analiza uno de los autores de “El otro Modelo” y docente de la Universidad Diego Portales, Javier Couso (DC): «Creo que es plausible que ha habido una leve baja y le atribuyo mucha importancia a la PSU”.

Couso sostiene que, a pesar de que aquí en adelante el ambiente sea violento como octubre o noviembre del año pasado, la opción Apruebo triunfará en el plebiscito, pero que “es probable que se acorte la distancia considerablemente a lo que arrojó la encuesta CEP”.

“El único que tiene un puente a los sectores realmente violentos, me parece a mí, que es el PC. Recuerde ¿quién se estaba paseando tranquilamente por la ‘plaza dignidad’ el sábado pasado? Gutiérrez”, señala el abogado constitucionalista DC, Javier Couso.

¿Y cómo detener, entonces, las apologías a la violencia que vienen desde la ultraizquierda? Según Couso es el Partido Comunista quien únicamente puede tener un rol. «El único que tiene un puente a los sectores realmente violentos, me parece, es el PC. Recuerde ¿quién se estaba paseando tranquilamente por la ‘plaza dignidad’ el sábado pasado? Gutiérrez, que no le tiene miedo a las funas. Ni Boric puede pasearse tranquilamente. Boric, que no es parte del centro, no tiene ningún puente con los sectores violentos», analiza el abogado constitucionalista.

También de la DC, el presidente de la Cámara de Diputado, Iván Flores, se refirió ayer a «las tres perlas negras». «La verdad es que me generan una interrogante porque creo que es el mejor favor que le están haciendo a quienes hoy día se oponen a seguir avanzando en el proceso constituyente y llaman a rechazar la nueva Constitución«, dijo. Y sobre el homenaje a la primera línea el viernes pasado en el Ex Congreso, Flores planteó que los organizadores del evento “ tienen que hacerse responsable de haber hecho participar en el Congreso Nacional, en el Salón de Honor, a personas que fueron a plantear sus ideas encapuchadas»

Sin embargo, para el ex senador Rossi, a pesar de que existen discursos extremos como el de Hugo Gutiérrez, el problema de fondo es otro.

«Lo que me preocupa es la absoluta incapacidad y yo diría incluso indolencia de sectores de la izquierda para condenar la violencia. Uno ve que los partidos políticos de oposición no solo no critican la violencia sino que muchas veces la avalan, y eso es lo realmente preocupante» afirma el ex parlamentario. «Hay una izquierda, de la que yo me siento parte, que hoy la veo acorralada por el Frente Amplia y por el Partido Comunista. Es una izquierda que no es capaz de apoyar el uso legítimo de la fuerza cuando existe una vulneración de de los derechos ciudadanos».

Por su parte, el senador Felipe Harboe (PPD), sostiene que “la violencia no puede ser normalizada ni menos justificada. Por muy legítima que sean las reivindicaciones, no puede ser el método para exigir transformaciones sociales, las transformaciones debemos hacerlas por la vía institucional”. Y sobre las “tres perlas negras” que inquietan a la oposición moderada dice que esas son opinión de margen, no participaron del acuerdo, pero evidentemente generan temor y justifican la radicalización de quienes quieren rechazar. Opina que son una minoría estridente que tiene repercusiones en las redes sociales. “Pueden afectar el resultado, pero no el proceso”, concluye.

“Los mejores jefes de campaña del Rechazo son Hugo Gutiérrez y Luis Mesina, que por supuesto van a ser protagonistas estrella de la franja del Rechazo”, opina el diputado Pepe Auth.

Los dichos de Luis Mesina este domingo , vocero de NO + AFP, también han infundido preocupación. “Me imagino que todos los que estén por la democracia tienen que condenar declaraciones o llamados al cierre del Congreso como la que hizo el señor Mesina. La oposición debería ser categórica en rechazar eso y denunciar a este señor. No sé si es posible que alguien llame a derrocar al Presidente y al Congreso. Me parece de extrema gravedad” argumenta el ex militante del Partido Socialista y empresario, Oscar Guillermo Garretón.

El diputado Pepe Auth coincide con que los dichos de Gutiérrez y Mesina solo ayudan a la opción contraria que defiende la propia izquierda. Aunque sostiene que no cree que estos hechos de violencia eviten que la gente quiera participar en el plebiscito, advierte: «La violencia es el mejor jefe de campaña del Rechazo en el plebiscito». Y agrega: «Evidentemente que la violencia genera incertidumbre y se complementa con discursos del temor y, por lo tanto, los mejores jefes de campaña del Rechazo son Hugo Gutiérrez y Luis Mesina, que por supuesto van a ser protagonistas estrella de la franja del Rechazo» señala.

Por Sofía del Río para ellibero.cl

/psg