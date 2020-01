Un misterioso caso de un posible avistamiento de un objeto volador no identificado (OVNI) ha sido dado a conocer por la Mutual UFO Network (MUFON), la mayor red de ufólogos del mundo. El evento, dado a conocer recientemente, tuvo lugar hace algunos meses y fue protagonizado por un piloto profesional que grabó desde su cabina de vuelo, algo que no parecía ningún aparato aéreo convencional.

Según lo relatado por el propio testigo (quien no quiso revelar su identidad), durante la tarde del 19 de septiembre de 2019, a eso de las 16:00 hrs. (hora local), se encontraba sobrevolando el Parque Nacional Zion, ubicado en el estado de Idaho, Estados Unidos, cuando divisó un objeto blanco y alargado desplazarse por debajo de su avión.

“Después de notar un misterioso objeto en forma de cigarro que volaba paralelo a mi avión, grabé un video tomado desde la cabina del piloto. El avión de encuentra a 40 mil pies de altura (12 mil metros) y se refiere a un objeto que vuela a una altura más baja sobre el suelo. No estoy seguro de qué es, pero no era un avión no tripulado u otro avión. Era demasiado grande para ser un avión no tripulado”, comentó el piloto.

De acuerdo a lo que se puede apreciar en las imágenes, el objeto tiene una forma alargada y parece desplazarse siendo impulsado por algo y no simplemente llevado por el viento. No se observan ni alas ni una estela detrás del objeto.

Por ahora, el avistamiento está siendo analizado por los ufólogos de MUFON y fue caratulado como el caso número 105.762 de esa organización.

Video subido por el canal “Mauricio Ruiz Official U.F.O. Channel”:

/psg