John Bolton: la carta fuerte de los demócratas

En el juicio político contra el Presidente Donald Trump, John Bolton es la carta fuerte de los demócratas para testificar. El exconsejero de Seguridad Nacional es un republicano conservador que tiene el respeto y apoyo de un sector del Partido Republicano. Bolton está ad portas de lanzar su libro The Room Where It Happened, el próximo 17 de marzo. The New York Times filtró un párrafos claves del borrador el domingo. Según el diario, Trump le dijo a Bolton, en agosto de 2019, que quería congelar la entrega de US$ 391 millones en ayudas militares a Ucrania hasta lograr que ese país abriera investigaciones contra los demócratas, incluido el exvicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter. Por ello, los demócratas volvieron a insistir en la necesidad de que Bolton testifique y, de hecho, algunos republicanos moderados también se han acercado a esta idea. Creen que el exasesor tiene mucho que decir al respecto.

Hunter Biden: la apuesta de los republicanos

Ante la posibilidad de que los demócratas llamen a testificar al exasesor John Bolton, los republicanos se acercan a la idea de citar a cambio a Hunter Biden, hijo del exvicepresidente Joe Biden. Hunter es la pieza clave del entramado por el que está acusado el Presidente en el Congreso, puesto que el hijo del precandidato presidencial demócrata ocupaba un puesto en la junta directiva de la empresa ucraniana de energía Burisma. Dicha compañía habría estado involucrada en actos de corrupción y conflicto de intereses según Trump, y por ello el mandatario habría solicitado su investigación al Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una llamada el 25 de julio.

Pero los demócratas temen que Hunter Biden, al testificar en el Senado, pueda dañar la imagen de su padre, justo cuando es uno de los favoritos del partido en la carrera por el sillón presidencial, en noviembre de este año.

