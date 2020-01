Cochilco redujo de US$2,90 a US$2,85 el precio de la libra de cobre para este año con respecto a las estimaciones de agosto, según las últimas proyecciones de la institución. Esto en medio de algunos factores de incertidumbre como el coronavirus y la situación política entre Irán y EEUU.

El organismo informó que para este año proyecta un precio promedio de US$ 2,85 la libra, lo que implica un alza de 13 centavos respecto del cierre de 2019 que fue de US$ 2,72 la libra. Mientras que para 2021 también prevé un aumento, llegando a un valor promedio de US$ 2,95 la libra.

Según explicó en un comunicado, el Director de Estudios y Políticas Públicas (S), Víctor Garay, el alza de la estimación del precio del metal rojo con respecto al precio de 2019, se debe a una mayor estabilidad económica mundial tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, pero por otro lado indicó que hay que sumar otros factores que generan incertidumbre como el brote de coronavirus y la tensión geopolítica entre EEUU e Irán.

“Considerando las macrotendencias económicas, como la electromovilidad, las ERNC, entre otras, el cobre y otros minerales seguirán siendo fundamentales, por lo tanto, el sesgo al alza que se vislumbra para 2021 es una buena noticia para el país”, dijo por su parte el subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázabal.

Respecto de la situación de demanda de cobre mundial, el Director de Estudios y Políticas Públicas (S) señaló que durante 2019 no se registró crecimiento pero que para el periodo 2020-2021 se prevé una lenta recuperación.

El reporte de Cochilco señala un alza de la demanda de cobre de China de 1,2% para los 2020 y 2021.

En el caso de Chile, se prevé que la producción de cobre llegue a 5,87 millones de toneladas en 2020, esto es 1,5% más que el año anterior; y a 5,91 millones de toneladas en 2021, lo que representa un alza de 0,7%.

/psg