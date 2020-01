Desde la muerte del barrista de Colo Colo Jorge Mora la noche del martes, al general director de Carabineros Mario Rozas no se la he visto aparecer en público. La institución nuevamente está en el ojo del huracán y los llamados pidiendo la renuncia del jefe de la institución uniformada se redoblaron en el Congreso, e incluso salpican al ministro del Interior Gonzalo Blumel –responsable político en materia de seguridad- quien ha sido amenazado con la opción de una acusación constitucional por parte del Frente Amplio.

Sin embargo, este despliegue no concita consenso en las filas mismas de la oposición, sobre todo en lo que dice relación con la presentación de un libelo contra Blumel. En la derecha, en tanto, el ultimátum del FA es rechazado de plano, tal como lo expresaron esta mañana también desde el Gobierno.

En Chile Vamos, el presidente de Renovación Nacional Mario Desbordes se cuadró con el jefe policial, señalando que su destitución “me parece también un exceso. Él está haciendo un trabajo bastante complejo en momentos muy difíciles para Chile”. es más, aseguró a Radio Pauta “si no fuera por Carabineros yo dudo que tendríamos democracia”. “Al general Rozas no hay que sacarlo sino darle mucho más apoyo a él y a la institución”, añadió en La Segunda.

En declaraciones a Radio ADN, el timonel RN dijo que el Frente Amplio está “haciendo ultimátum cada dos minutos y usando la Acusación Constitucional de manera completamente irresponsable hace mucho rato, añadiendo que esta herramienta “se desvirtúa”.

En este contexto complementó el punto señalando que “hay una campaña para debilitar la autoridad de Carabineros, proviene de grupos de izquierda que buscan echar abajo el proceso constituyente (..) la izquierda democrática debiera dejar de lado el temor que le tiene a la extrema izquierda (..) el PS, PPR y RD no puede seguir atados a lo que diga o haga la izquierda que quiere hacer fracasar este proceso”.

Otros legisladores oficialistas se sumaron a condenar esta arremetida del Frente Amplio, como lo hizo el diputado UDI Jorge Alessandri. “Si la política en nuestro país va a ser de amenaza, de si no me saca a ese general, yo le acuso, entonces nosotros podríamos decir desde Chile Vamos ‘si desde el Tribunal Constitucional no destituye a Hugo Gutiérrez nosotros vamos a acusar a otro diputado y lo vamos a llevar al TC,’ así no se avanza en Chile. Acusaciones vienen, acusaciones van y creo que esa no es la forma de llegar a acuerdos y avanzar”, comentó.

Miradas divergentes

En la oposición, no solo el Frente Amplio ha pedido la salida de Rozas. El Partido Socialista, el diputado DC Matías Walker, el independiente Raúl Soto y el PC Hugo Gutiérrez también exigen su renuncia y la DC emitió una declaración en la que acusan a Rozas de ser “incapaz de hacer cumplir un estándar mínimo de resguardo de los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

Pero estas opiniones no son compartidas por todos en el sector. Para el senador PPD Felipe Harboe, quien entregó esta jornada una propuesta de forma a Carabineros, pasó por alto los llamados a renuncia a Mario Rozas, como lo han exigido desde la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio. “Nosotros estamos hablando de reformas estructurales, no nos vamos a meter en la contingencia, creo que no es adecuado en este minuto (..) Creo que el problema de fondo no se resuelve con un general más o un general menos, el problema de fondo se resuelve desde el punto de vista social con política social, pero lo que nos convoca es una reforma estructural a la institución policial para hacerla adecuada a los nuevos tiempos”, agregó el parlamentario.

Pero fundamentalmente lo que divide a la oposición es la advertencia del Frente Amplio de presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior. El diputado DC Matías Walker calificó como un “error político” amenazar con una acusación constitucional señalando que “las acusaciones constitucionales se ejercen, no se amenazan. Con esto, el FA afirma a Rozas”. Un tono similar adoptó el jefe bancada de diputados del PS Manuel Monsalve quien también comparte la idea de que “el general director tiene que salir”, pero es enfático en señalar que como PS “no son parte del ultimátum del FA”.

En la misma línea, la senadora DC Carolina Goic, si bien admitió que “hoy día Rozas está muy complicado para mantenerse al mando de Carabineros, sin duda”, también cerró la puerta a una acusación constitucional contra Blumel. “Con acusaciones constitucionales no se resuelve el problema. Leí el tono de amenaza de parlamentarios del Frente Amplio y eso no es lo que necesita el país de la política […] lo primero que pido a algunos parlamentarios que quieren resolver todo rodando cabezas, que nos pongamos serios y estemos a la altura de la anormalidad institucional en que está el país”.

/gap