La autoridad sanitaria descartó que, por el momento, haya preocupación por las encomiendas que lleguen a Chile provenientes desde China, ante el brote de coronavirus que surgió en el país asiático.

Consultada por el tema, la seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce, explicó que “hoy día no hay antecedentes concretos” al respecto y que como “es un virus en estudio” y la información sobre éste “evoluciona día a día”, por ahora “yo no me podría pronunciar y decir que (una encomienda) no va a trasmitir o que sí trasmite” el virus.

De todas formas, lo comparó con el virus del SARS, señalando que es más letal que el coronavirus y que “a las seis horas es lábil, es decir, muere”. “Por lo tanto, éste (el coronavirus) es un virus que es mucho menos letal que el virus del SARS”, el cual “tenía una letalidad de un 10%”, y con el coronavirus “estamos en una letalidad de un 2,2%”.

“Por lo menos hoy día… yo no me preocuparía de ese tema”, sostuvo la seremi de Salud.

Medidas en el aeropuerto ante el arribo de viajeros

La autoridad se trasladó esta mañana hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez para verificar en terreno la implementación de las medidas que se han dispuesto para detectar el eventual arribo de viajeros con sospechas de estar contagiados con coronavirus. En particular, revisará una encuesta que debe aplicar Policía Internacional a quienes ingresen al país, así como el uso de elementos de protección por parte de los funcionarios.

En caso de una sospecha de coronavirus, la persona debe ser llevada a una zona de aislamiento, que ya está habilitada en el aeropuerto.

En Chile hasta ahora no se ha confirmado ningún caso de coronavirus y, según detalló Oyarce, sólo “ha habido alrededor de 3 ó 4 casos que se han manifestado como posibles”, todos los cuales se han descartados.

“Nosotros no tenemos hasta el momento coronavirus; por lo tanto, estamos en alerta, estamos pendientes de esta situación y estamos totalmente organizados”, aseguró la seremi.

