El ex Presidente colombiano Juan Manuel Santos, sugirió al Mandatario chileno, Sebastián Piñera, no olvidarse de sentir empatía ante los reclamos de los manifestantes que desde el 18 de octubre pasado protestan en las calles de Chile.

“Hay una virtud que ningún gobernante debe olvidar, crear empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de entender sus angustias, sus sueños, sus frustraciones y en esa forma poder comenzar a buscar puntos de coincidencia”, aconsejó Santos al Mandatario chileno.

Santos, quien gobernó Colombia entre 2010 y 2018, participó en la primera jornada del XV Hay Festival de Cartagena de Indias, en la que también estuvieron presentes la actriz española Maribel Verdú, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince y el francés Philippe Claudel, entre otros.

El caso de Chile

Al ser preguntado por el columnista y escritor venezolano Moisés Naim sobre cuáles cree que fueron los principales errores cometidos por Piñera para enfrentar las manifestaciones, Santos advirtió que hubo dos elementos claves.

“Piñera dijo al comienzo que eso era prácticamente una guerra y eso generó mucho desconcierto. Piñera sacó a las calles los tanques, entonces surgió el recuerdo de Pinochet, de que los tanques hace mucho tiempo no salen a las calles y eso generó también una tremenda reacción”, aseveró el ex Mandatario respecto a la crisis social chilena.

Santos, además manifestó que la chispa que encendió las manifestaciones en América Latina no es “una conspiración del comunismo que quiere apoderarse del mundo”, pues considera que eso es “una excusa que algunos utilizan” y advirtió que en el caso de la región la inequidad “es el combustible más importante de esas protestas”.

“Usted ve una clase media que llegó a ser clase media después de salir de lo que llaman la trampa de la pobreza y las expectativas se multiplican y los Estados no tienen la capacidad para satisfacer esas necesidades”, sostuvo.

En ese sentido recalcó que la pobreza disminuyó en Latinoamérica y es por ello que “la gente que sale a la calle no son los pobres sino la clase media, que está demandando mucho más porque tuvo acceso al progreso y parte del problema es eso”.

Gobierno de Santos

Santos también habló sobre lo que fue su Gobierno, en el que firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016, pero señaló que una de sus frustraciones fue que eso hubiese derivado en una polarización que aún hoy se mantiene en Colombia.

“Una de mis grandes frustraciones fue precisamente no haber podido construir esos puentes, no haber podido manejar esa polarización en torno a un idea, un objetivo que debería unir a cualquier país: la paz”, aseveró el ex jefe de Estado.

Sin embargo, es optimista y cree que, a pesar de las “mentiras y tergiversaciones” sobre el acuerdo con las FARC que alimentaron la polarización, el país terminará aceptando que “la paz es mejor que la guerra”.

