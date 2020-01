El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, acompañado por el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, realizó un punto de prensa para referirse a los hechos de violencia que se han producido en el país en las últimas jornadas.

La noche del miércoles pasado y la madrugada del jueves el país experimentó la jornada más violenta de los últimos 77 días. A lo que se suman 17 eventos de este tipo durante el día de ayer.

El titular de interior, hizo un alto a su participación en el consejo de gabinete que entre hoy y mañana se realiza en La Moneda, encabezado por el Presidente Sebastián Piñera, para condenar estos hechos y reiterar el llamado “a todos los sectores” a rechazar la violencia.

“Para poder ganar esta cruzada por la paz y terminar con esta violencia, todos los sectores, todos los actores, todos quienes ejercen cargos de responsabilidad sociales y políticos; los medios de comunicación; quienes tienen cargo de responsabilidad e instituciones y la ciudadanía en general, tenemos que unirnos y rechazar esta violencia”, aseguró.

El jefe de gabinete, afirmó, además, que “esta violencia no puede seguir, esta violencia tiene que terminar. Son hechos irracionales que están causando grave daño al país. Y por lo mismo, quiero señalar con claridad, que como gobierno ejerceremos todas las facultades y acciones, no solo para prevenir estos hechos, sino que también para que no haya impunidad”.

Para agregar que “el orden público es la garantía de convivencia democrática, es lo que nos permite convivir pacíficamente. Quiero reiterar el llamado a todos los sectores, sociales, políticos, los medios, a que rechacemos esta violencia, a que no tengamos posiciones ambiguas. La violencia en democracia es inaceptable y no la podemos tolerar”.

Reforma a Carabineros

Blumel abordó, también, el documento con 23 propuestas para la reestructuración de Carabineros que fueron presentadas ayer por el senador Felipe Harboe, en donde destaca la creación de un ministerio de Seguridad Pública; así como también del trabajo realizado por el Consejo para la Reforma de la institución policial liderada por el gobierno.

“Quiero valorar el trabajo de la comisión que lideró el senador Harboe para modernizar Carabineros y modernizar nuestro sistema de seguridad, creo que es un esfuerzo común, nosotros hoy también terminamos el trabajo del Consejo para la Reforma de Carabineros que impulsa el gobierno. Queremos hacer que ambas propuestas converjan para tener una hoja de ruta común, no solo para modernizar y reformar Carabineros, que es fundamental. Es una institución central para nuestro país. Sino también para fortalecer y modernizar todas las instituciones de la seguridad pública”,. sostuvo el jefe de gabinete.

Mensaje al Frente Amplio

Respecto al llamado a que “no tengamos posiciones ambiguas” respecto de la violencia, Blumel fue consultado si ese era un mensaje al Frente Amplio (FA), coalición que le dio un “ultimátum” al secretario de estado, de que si no sacaba al general director de Carabineros, Mario Rozas, lo acusarían constitucionalmente.

“Si el FA dedicara la misma energía que dedicas a presentar acusaciones constitucionales, a presentar propuestas para terminar con la violencia y avanzar con la paz, posiblemente podríamos avanzar con muchísimo mayor velocidad. Si en vez de presentar acusaciones, no estuviesen obstaculizando permanentemente iniciativas que nos permiten ir recuperando el orden público y avanzando por la paz”, indicó.

Querellas por “ley antisaqueo”

Las autoridades de gobierno también abordaron las primera querellas presentadas por la nueva “Ley Antisaqueo” que fue promulgada ayer por el diario oficial.

En ese sentido, Blumel indicó que “quiero valorar y agradecer el trabajo que está haciendo la fiscalía, haciendo uso de esta nueva herramientas que sanciona con mucho más fuerza a quienes cometen actos de vandalismo, a quienes cometen saqueos, hacen barricadas, a quienes atacan con objetos contundentes a Carabineros. Vamos a usar esta herramienta y le vamos a dar todo el apoyo y colaboración a Carabineros y la Fiscalía. Y le pedimos a los tribunales de justicia que usen esta nueva ley para que las personas que cometen estos delitos sean sancionadas”.

Esta jornada, La Tercera informó que el Ejecutivo presentó las primeras querellas por esta nueva Ley, correspondiente a 24 personas.

Mientras que el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, aseguró que “tenemos hoy una nueva herramienta como lo es la “Ley Antisaqueos”, tenemos ya presentadas hoy tres querellas contra de 24 personas, haciendo uso de esta nueva herramienta que define correctamente las conductas que se salen de nuestro marco social y que deben ser sancionadas adecuadamente para dar la señal correcta, que hay conductas que no son aceptables”.

Y agregó que “estamos estudiando cuatro casos adicionales para presentar hoy acciones judiciales por el robo de supermercado que se desarrolló en San Ramón y por un homicidio frustrado en contra de personal de Carabineros”.

“Ayer hubo 17 eventos graves y la verdad es que fue una noche en que hubo mucha violencia. Lamentamos el fallecimiento de una persona en un incendio en un saqueo de un supermercado (…). La violencia causa dolor y destrucción”, concluyó.

