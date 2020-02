Es un ejecutivo histórico de Empresas Copec, holding ligado a la familia Angelini. Lorenzo Gazmuri, no solo oficia como vicepresidente ejecutivo de ese grupo empresarial, sino que también es presidente del Círculo de Marketing de Icare. Justamente, al alero del reciente Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), organizado por Icare, Gazmuri conversó con Pulso sobre la actualidad del país.

¿Cómo cree que estará el crecimiento económico de Chile este año?

-En algún evento de Icare que hicimos después del estallido social, un economista dijo que la economía se había desenchufado y eso se reflejó en octubre y noviembre. Pero, sorprendentemente diciembre fue un mejor mes, por lo que yo creo que hay que ser moderadamente optimista, la economía se está recuperando. No me atrevo a hacer pronósticos exactos de crecimiento, pero veo que la economía está funcionando mejor de lo que habríamos anticipado hace un mes. Tengo prudencia, pero pareciera ser que vamos a tener un año que nos puede sorprender, que va a ser mejor de lo que hace un mes se esperaba. 2020 no va a ser todo lo malo que se había dicho.

¿La violencia de un grupo pequeño en las calles influye de cara a tomar una decisión para aprobar o rechazar la idea de una nueva Constitución?

-La seguridad pública es una condición básica para lo que queramos hacer. Por supuesto que el esfuerzo que está haciendo el gobierno por tener una agenda de seguridad es el punto de partida para que el proceso constitucional siga bien encausado. Ahora, uno echa de menos un compromiso transversal del mundo político en rechazar la violencia. Eso le pone una cuota de incertidumbre al proceso.

¿Votará a favor o en contra de tener una nueva Constitución?

-No quiero dar mi opinión personal de eso. Hay que promover que la gente vote con la mayor libertad. Creo que hay un engaño cuando la gente cree que con un cambio constitucional se pueden arreglar todos los problemas, pero también creo que tener una Constitución con mayor cohesión es bueno para el país, siempre y cuando se haga en un proceso carente de violencia. Desde Icare planteamos que los empresarios somos parte del país, por lo tanto de la solución, de ser un punto de encuentro en la diversidad política y buscando consensos, porque así crecen los países. Todos tenemos que erradicar la violencia.

¿El país saldrá fortalecido o peor después del 18-O?

-Hay una oportunidad y las oportunidades siempre tienen riesgos, pero el mensaje que quiero transmitir es que depende de todos los chilenos. Si tomamos el mensaje con responsabilidad, si aislamos a los violentistas y erradicamos el creer que con un cambio constitucional mejorará todo, y avanzamos responsablemente en un proceso constituyente, puede ser una oportunidad.

¿La política ha estado al debe con el país?

-Sí, ha estado al debe. Hoy se están aprobando reformas muy importantes y pareciera ser que se logran consensos, pero hay que ver. Los acuerdos políticos tienen que ser sólidos y mayoritarios, para evitar que las minorías se tomen la agenda.

El ministro de Hacienda no habla de reforma tributaria, si no que de ajustes a las partidas. ¿Cree que hace falta una reforma tributaria donde se suban los impuestos?

-En medio de esta crisis, el ministro de Hacienda ha hecho lo que ha podido. Creo que el país tiene que estar más abierto a mirar el tema tributario de forma más amplia y el mundo empresarial ha dado una señal de que eso es posible. Pero no hay que olvidarse que esos mayores tributos deberían ir a un Estado más eficiente. La discusión para la modernización del Estado no ha existido. No basta que el Estado capture más recursos si no va a ser eficaz en utilizarlos.

Entonces estarían abiertos a que las empresas paguen mayores recursos, siempre y cuando el manejo sea eficiente…

-Sí. Y asegurando que esa mayor carga tributaria no limite la capacidad de crecimiento del país. Es todo un balance. No se pueden pagar mayores tributos a costa de que el país deje de crecer. Creo que hay la suficiente inteligencia en Chile a nivel de los economistas, empresarios y clase política, para buscar un buen acuerdo tributario. Eso hay que hacerlo con calma y sin demagogia.

¿Le podría asegurar a la gente que esa mayor carga tributaria no signifique despidos?

-Los liderazgos políticos y empresariales tienen que decirle la verdad a la gente en estos temas: ¿puede haber mayor carga tributaria?, Puede haberla. ¿Cuánto más? Depende. No hay que poner en riesgo el crecimiento del país. Hay consenso en que un país sin crecimiento no puede financiar una agenda social.

¿No le preocupa que se hagan muchas reformas al mismo tiempo?

-Desgraciadamente, como la agenda de transformaciones estaba frenada, se han tenido que aprobar muchas cosas en un periodo muy corto y la economía no es neutra. Ahora viene un periodo de consolidación y hay que entender que los países crecen con gradualidad, no con disrupción.

¿Empresas Copec tendrá sus inversiones con el freno de mano?

-Hoy, fruto de esta crisis, no ha habido ningún cambio en nuestros planes de inversión y seguimos con una mirada de largo plazo. No vamos a cambiar nuestra estrategia por la contingencia. La crisis no ha provocado ningún cambio en nuestra mirada.

