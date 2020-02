“El presunto caso de Coronavirus en avión a P. Arenas no corresponde a sospecha real”, expresó esta mañana el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a través de su cuenta de Twitter.

Esto luego de que usuarios reportaran en la red social que a bordo de un vuelo de la aerolínea Latam -desde Santiago hasta Punta Arenas- viajaba una persona con posibles síntomas de esta enfermedad que se originó en Wuhan, China.

A la llegada del vuelo, según reportaron los usuarios, no se les habría permitido descender del avión hasta la llegada de personal del Samu.

El presunto caso de Coronavirus en avión a P. Arenas no corresponde a sospecha real. Pasajero bajando sin problemas. — Jaime Mañalich (@jmanalich) February 1, 2020

Esta mañana, en el contexto de la segunda jornada de consejo de gabinete, el secretario de Estado explicó la situación: “Era un vuelo de Santiago con destino a Punta Arenas, un pasajero de origen chino residente en Valparaíso manifestó síntomas de lo que era un resfrío común y produjo una gran alarma y preocupación de los pasajeros, quienes alertaron a la tripulación”. Luego de este avisó, detalló Mañalich, se activó el protocolo.

Además, explicó que esta persona “no ha estado en los últimos meses en ningún lugar del continente asiático (…) No corresponde a un caso. Se levantó la alerta sobre este vuelo. Lo declaramos libre de riesgo de enfermadad”.

Mañalich: “No tenemos ningún caso en estudio”

Asimismo, el ministro de Salud afirmó que “hemos tenido cuatro casos que han sido investigados como sospechosos”.

Sin embargo, aclaró, a la fecha “no tenemos ningún caso en aislamiento o estudio”.

Cabe recordar que el jueves 30, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, junto al jefe del sub departamento de Enfermedades Virales del ISP, Rodrigo Fasce, confirmaron que hubo un caso sospechoso en el país, pero que fue descartado. En la instancia, además, anunciaron el examen que se realizaría a las personas sospechosas de haber contraído la enfermedad.

Más de 10.000 infectados

Ya hay más de 10 mil infectados en China y, según las últimas actualizaciones, la cifra de fallecidos por el virus ascendió a los 258 hasta el día de ayer. Sólo en la provincia de Hubei se registró en las últimas 24 horas un total de 45 víctimas fatales.

El pasado jueves, en conferencia de prensa el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el brote del coronavirus 2019-nCov constituía una emergencia de Salud Pública internacional.

El jefe de la OMS dijo que esta declaración no es una muestra de desconfianza hacia China, sino que se muestran agradecidos por los esfuerzos que ha hecho el país. “La principal razón de esta declaración no es por lo que está pasando en China sino en otros países. Nuestra mayor preocupación es el potencial del virus para esparcirse en otros países que tienen un sistema de salud más débil y que no están preparados para lidiar con esto”, aseguró entonces Adhanom.

