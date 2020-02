Arturo Vidal se perdió el entrenamiento previo al duelo entre el Barcelona y el Levante. Un partido clave para las aspiraciones del cuadro culé, ya que el Real Madrid venció al Atlético y se afirmó en el liderato de la La Liga. ¿Las razones? Quique Setién, técnico del chileno, las entregó en conferencia de prensa.

“No es grave. Hay una contusión y vamos a ver cómo evoluciona. No soy partidario de asumir riesgos con jugadores porque hay muchos partidos y no tenemos una plantilla muy amplia. Está bien y no va a tener ningún problema”, explicó el entrenador.