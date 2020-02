Durante las últimas horas ha circulado por redes sociales un video donde se ve una golpiza que un grupo de personas le propina a un sujeto. Luego, se logró determinar que algunos de los agresores eran carabineros.

Ante esto, la institución informó que los uniformados involucrados “fueron apartados de sus funciones operativas habituales y en estos momentos los mandos directos están adoptando las medidas disciplinarias y administrativas reglamentarias y legales”, según contó el coronel Eduardo Witt, prefecto de la Prefectura Santiago Oriente.

El uniformado agrega los antecedentes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público y que se ha iniciado un sumario interno. “Ningún contexto justifica golpear a una persona y menos aún dejarla abandonada. La sociedad nos confía el uso de la fuerza y esa es una tremenda responsabilidad y esta se usa dentro del marco legal (…) En este minuto las indagatorias y diligencias están dándose para dar con la identidad de los funcionarios y saber y conocer el contexto y los que participaron en este hecho”.

Consultado por si podrían dar de baja a los funcionarios, Witt aclaró que “no descartamos ninguna posibilidad, porque ya como lo he señalado Carabineros va a actuar con el máximo de la firmeza y rigurosidad, porque esto no es aceptable y no es tolerable para ningún carabinero se le va a tolerar por parte de la institución que se aparte de los protocolos y del marco legal correspondiente”.

Desde Carabineros agregan que “el General Director (Mario Rozas), luego de tomar conocimiento de este grave hecho, dispuso celeridad en las diligencias investigativas, con el objetivo de que se adopten las más drásticas medidas que contempla la normativa interna”.

Por esta misma causa, la Fiscalía Metropolitana Sur informó que “el Fiscal de Derechos Humanos, Milibor Bugueño, investiga denuncia realizada el viernes por víctima de golpiza en PuenteAlto que habría sido atacado por personal policial. Se derivó a Unidad de Víctimas y al SML”.

Mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos señaló que “está recabando los antecedentes de la golpiza que recibió la noche del 29 de enero un joven en la comuna de Puente Alto, por parte de un grupo numeroso de funcionarios de Carabineros”.

El video dura más de un minuto y se aprecia cómo con patadas y bastones, los sujetos atacaron al afectado, el que cayó al costado de una reja. Posteriormente, en el suelo y por unos 20 segundos, lo golpearon en repetidas oportunidades, para luego subirse a dos vehículos y abandonar el lugar.

