La primera semana de marzo debería estar arribando el proyecto de reforma a las pensiones, que esta semana cruzó su primera valla al ser despachado por la Cámara de Diputados.

En este estamento llegará a la Comisión de Trabajo, que ostentará un cambio en su presidencia, ya que asumirá el senador Juan Pablo Letelier (PS), quien seguramente no le hará tan fácil la tarea al Ejecutivo pues es uno de los creadores de la propuesta de la oposición de destinar todo el 6% de cotización adicional para ahorro colectivo. Por ende, este tema sin duda será uno de los más peliagudos en la discusión legislativa ya que el corazón de la reforma del gobierno es dividir este aporte en partes iguales y dejar 3% para cotización individual y la otra mitad para reparto.

“Lo que está en juego es si cambiamos el modelo de pensiones, porque el de cuentas individuales fracasó. Lo que han hecho en la Cámara es insistir en un modelo fracasado, y si creen que al pasar del 10 al 13% aunque sea administrado por otros mejorarán las pensiones, están equivocados. Eso es darle la espalda a la seguridad social” manifestó el senador Letelier.

Mientras que en ChileVamos el senador José García (RN) advirtió: “A mí me interpreta que sea 3% y 3%, porque entregar todo a un sistema de reparto debilita enormemente la capitalización individual, la cual debemos fortalecer y premiar”.

Tras casi un año de trabajo, la oposición configuró una propuesta que en la Cámara no rindió frutos pues la bancada DC -que hoy integran Pepe Auth y ex radicales- se descolgó y optó por firmar un protocolo con el gobierno para subir la pensión garantizada de la mujer de 2,5 a 2,7 UF, entre otros temas. Esta determinación dejó abierta la pregunta sobre cuál será el papel que la DC jugará en el Senado. “Tenemos una decisión de oposición de enfrentar en conjunto estas negociaciones, aunque no fue posible en la Cámara. Así que es mejor esperar que llegue el proyecto, verlo en su mérito, pero desde ya nuestra opción política es trabajar con el resto de la oposición”, aseguró el senador Jorge Pizarro (DC).

En otros temas García cree que habrá una discusión profunda respecto de la tasa de interés y de sobrevivencia que ha liderado la senadora Ximena Rincón (DC), quien ya lo ha anticipado: “No se pueden seguir ocultando temas evidentes: no se están pagando buenas pensiones porque la forma de calcularlas lleva a que se mantenga más plata en el mercado de capitales o en las compañías de seguro”.

El parlamentario también manifestó su demanda: “Me parece que las AFP debieran pagar aguinaldos de fiestas patrias, navidad y bono de invierno, que hoy reciben sólo quienes están en el pilar solidario”.

Y en cuanto a la industria, el senador Felipe Harboe (PPD) acotó: “tenemos que garantizar un incremento inmediato de las actuales pensiones, y que se incorporen obligaciones de transparencia y conflictos de interés a directores y ejecutivos de las AFP”.

/gap