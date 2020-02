Nos pasamos durmiendo de 20 a 25 años, es decir, una tercera parte de nuestras vidas. Teniendo en cuenta que para ver la tele usamos cinco años y para las redes sociales nueve, por poner algunos ejemplos, parece que abrazar a Morfeo es un acto vital en nuestra vida diaria, por lo que es buena idea hacerlo bien. Seguro que en más de una ocasión te has levantado con la espalda y el cuello hechos papilla o como si en lugar de ocho horas hubieras dormido tres. ¿Tiene algo que ver con tu postura?

Una reciente foto en Twitter que se ha hecho viral ha conseguido que los usuarios de todo el mundo comparen y elijan cuál es la mejor postura para dormir. El cuadro muestra 18 opciones diferentes, que van desde dormir boca arriba a estar completamente acurrucado y abrazado a tu almohada como si fueran a quitártela. Sin duda, la postura 13 es la más peculiar, ¿cuál es la tuya?

I’m a No. 9, which are you?

(also if anyone says they are a 13 just what are you doing lol) pic.twitter.com/YkDyiKiJLX

— Allan Bell (@AllanBell247) January 20, 2020