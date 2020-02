Donald publicó el comercial en sus redes sociales con el mensaje: “Prometí restaurar la esperanza en Estados Unidos. Eso incluye lo menos entre nosotros. ¡Juntos, MANTENGAMOS A AMÉRICA GRANDE! ¡Envía TRUMP al 88022 si te gustó nuestro anuncio del Super Bowl!”

Las reacciones a este video no se hicieron esperar, mientras sus simpatizantes escriben mensajes de apoyo, los adversarios responden con críticas con base en lo que ha hecho desde que llegó al cargo.

I promised to restore hope in America. That includes the least among us. Together, let’s KEEP AMERICA GREAT!

Text TRUMP to 88022 if you liked our Super Bowl ad! pic.twitter.com/Lgjt53B7QX

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2020