El técnico chileno más exitoso de la historia, hoy sin trabajo, habla de fútbol y normas de vida. También analiza de forma muy crítica el actual momento del país y sus autoridades. Dice que no le teme prácticamente a nada.

Imagino que supo cómo terminó el fútbol en 2019, en el escritorio y derrotado por las barras bravas…

Lo analizo como ha sido el país en los últimos meses, desde octubre. Un desorden. Desgraciadamente, el fútbol también cayó en eso. No sé si solamente por lo que pasaba en el país o producto también de la mala conducción del fútbol nacional. Si usted me pregunta cómo se vio afuera, le digo que no dejó una muy buena impresión.

¿Qué le cuesta más… venir a Chile o partir?

Ninguna. Vengo a Chile feliz, porque tengo a mi familia y amigos acá. Es mi país y lo quiero. Por otro lado, me acostumbré a vivir solo en el extranjero. Tengo casa en España, aunque cuando termine mi carrera, la mayor parte del año viviré en Chile.

A propósito, ¿le gusta el nuevo Chile?

No sé si hay un nuevo Chile. Después hay que ver al Chile nuevo en relación al Chile anterior, para saber si mejoramos o empeoramos. La verdad, estamos en un período de incertidumbre. Lo que no me gusta es la violencia.

La frase de moda: Chile cambió. ¿Lo cree?

Tenemos que verlo después, con cifras reales, no con palabras. Si de verdad cambió, después de una demanda social muy grande. La gente no está contenta. Eligió a la Bachelet cuatro años y después eligió a Piñera cuatro años, pero él tampoco dejó contenta a la gente. Y se volvió a elegir a Michelle Bachelet. Y la gente tampoco quedó conforme y volvió Piñera…

Y ahora Piñera tiene un 6% de aprobación…

Ha habido una disconformidad reflejada en las elecciones. Si tú haces un buen gobierno, repites. No existe la reelección, pero sí puedes repetir la tendencia a la que representas. Si venimos siempre cambiando, es porque hay descontento. Vamos a ver si en el nuevo Chile al que se refiere se cumplen los requerimientos o no. Ahora, lo que no entiendo es la violencia. No puedo entender que se haya roto el Metro como se rompió. ¡Por la misma gente que usa el Metro!

¿Cómo explica esto a sus amigos en Europa?

Yo me preocupo y me informo siempre de todo lo que pasa en Chile. Mirando desde el exterior, reitero, si ha habido tantos cambios de gobierno seguidos es porque la gente ha sentido que algo no está funcionando…

¿Qué imagen genera Chile en el exterior?

Simplemente la de un país en el que parecía que estaba todo bien y de repente llegó a un grado de violencia inexplicable. Uno venía acá y veía un país bien, pero no cabe duda de que había un descontento, que lamentablemente se ha mezclado con violencia.

“El 95 por ciento de la gente no sabe qué es una nueva Constitución. Yo me incluyo. Mi idea es votar en abril, pero primero informarme exactamente de qué es lo que se está votando. Porque esto no es cambiar por cambiar”.

¿Se polarizó el país?

Es probable. De verdad creo que la gente tiene derecho a protestar si las cosas no están bien. Por ejemplo, no entiendo que los remedios en Chile sean tres veces más caros que en España. Significa que algo no funciona en mi país. La clase política está muy cuestionada, más que todo por su falta de preparación. No sé si están realmente preparados para ser elegidos diputados y senadores, y discutir algo importante para que el país progrese. El sistema político está totalmente cuestionado.

¿Y usted es parte de los cuestionadores?

Sí, yo cuestiono el sistema político chileno. ¿Sabe por qué? Porque en Chile no hay vocación política para servir al país. Primero, porque en Chile los sueldos de los políticos son muy altos. En los países desarrollados, como Inglaterra o España, ganan menos que acá. Eso también te indica algo. Si en los países más ricos ganan menos, es claro que algo no funciona bien acá.

¿Son señales negativas?

Son negativas, porque hay diputados elegidos con el tres por ciento que no tienen idea de los temas que hablan. Por supuesto que hay un cuestionamiento y se ve en las encuestas. Tienen el dos por ciento de apoyo, el tres, gente que no está preparada para dirigir un país. Pero más que eso, cuestiono el sistema político por el fondo. Yo soy de derecha, tú eres de izquierda. Yo soy de izquierda, tú eres de derecha. Si estás en el gobierno, todo lo que haces es malo. Y malo, malo, malo, malo… ¡Cómo puede ser que todo sea malo! Después cambia el gobierno, ahora es de derecha y la izquierda dice “malo, malo, malo”. ¡Nunca hay un proyecto para que realmente el país avance! ¿Qué es lo que quieren entonces? Ambición de poder… Si tú eres gobierno y yo soy oposición, yo quiero que tú te caigas, para yo ser gobierno y tener el poder. Así, el sistema no funciona.

¿Muchos estereotipos, también? El de derecha es pinochetista y no respeta los derechos humanos; el de izquierda es resentido y quiere exprimir al Estado…

Yo no creo que el de izquierda sea un resentido ni que todos los derecha sean pinochetistas….

Pero el estereotipo sí está instalado, ¿no cree?

Sí, es cierto, pero el punto es que hay gente que gobierna el país y que su misión es definir qué es lo mejor para Chile. Pero un sistema político, no solo en Chile, no funciona si realmente la vocación no es hacer crecer el país. Si mi única ambición es tomar el poder, voy a dirigir toda mi política hacia cómo tomar yo el poder. Si la ambición es que Chile crezca, la idea debe ser trabajar para que la vida de la gente mejore. Eso es lo que yo cuestiono. La oposición es muy importante, para que la gente que esté con el poder no se dispare, pero tiene que haber cosas claras, en común. Como el tema de los remedios que te decía.

¿Cómo cambiar eso? La ambición de poder siempre está.

Después de los problemas, me da la impresión de que los políticos se han unido más, porque entre ellos se han dicho: “¡Cuidado!”. Porque sale un diputado o un senador de derecha a la calle y lo suben y lo bajan. Y sale el de izquierda y lo suben y lo bajan.

¿Es más difícil ser de derecha hoy en Chile?

En Chile es difícil ser político, porque hay una masa social que rechaza ambos bandos. Los de derecha y los de izquierda están siendo cuestionados en la calle. La gente que se atribuye la representatividad de esta masa social está equivocada, muy equivocada. Y se lo han demostrado en la calle a todo el mundo. No es un tema de derecha o izquierda aquí, es un problema de que no hay respeto, no hay valoración de las autoridades, porque desgraciadamente no se la han podido ganar.

¿Le gusta la idea de una nueva Constitución?

La parte política la terminamos aquí. Ya le di una idea general y espero que quede bien reflejada en la entrevista.

Ya, pero respóndame si aprueba una nueva Constitución y si va a votar en el plebiscito de abril…

El 95% de la gente no sabe qué es una nueva Constitución. Yo me incluyo. Mi idea es votar en abril, pero primero informarme exactamente de qué es lo que se está votando. Porque esto no es cambiar por cambiar. Por eso le digo que las personas que no saben y están en cargos donde se necesita conocimiento, han sido un gran daño para este país. Ahora, yo igual veo a Chile, en comparación con otros países de Sudamérica, bastante mejor. Por eso me extrañó que fuera tan explosivo todo el descontento.

Cuál es el rol del deporte y los deportistas en este escenario de ebullición social?

Para mí, y esto es una opinión personal, una de las grandes cosas que une a Chile es la selección nacional. Ahí da lo mismo si el del lado es comunista, pinochetista, de derecha o de izquierda. Si es católico o protestante. Entonces, todo lo que rompa esa unión es malo. Si todos los jugadores empiezan a dar opiniones políticas y se empiezan a meter en esos temas, malo. Todos tienen ideas políticas. Yo las tengo, no las he reflejado nunca y no las estoy reflejando ahora, porque espero que esta sea una entrevista seria. Soy absolutamente independiente. Pero para mí, ojalá se mantuviera la gente del deporte fuera de la política. Desune.”

/Entrevista de Álvaro Pobleta para La Tercera