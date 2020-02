La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, negó posibles contagios de coronavirus en Chile a través de encomiendas de China, descartando, de momento, que el contacto con paquetes enviados desde ese país impliquen un riesgo para la población.

Consultada por este tema, la autoridad sanitaria indicó que hasta ahora se ha comprobado que la forma de contagio del coronavirus es a través de gotitas de saliva, por ejemplo, de estornudos. en ese sentido, descartó alguna medida de prevención en conjunto con Correos de Chile.

“Los mismos expertos no saben si hay más formas de contacto”, reveló Daza, pero reiteró que al menos por saliva, no puede haber contagio de coronavirus en encomiendas de China, ya que la saliva se seca.

El pasado 22 de enero el Ministerio de Salud había indicado que no se podría contagiar por encomiendas. “Nuestra Unidad de Epidemología nos indica que no hay problemas con las encomiendas, debido a que el coronavirus necesita un huésped vivo para poder sobrevivir e infectar”, expresó el Minsal.

Sin embargo, luego la seremi de Salud aclaró que “la información de OMS no nos permite afirmar que no haya riesgo de transmisión en objetos inanimados. Lamentamos que información proporcionada por esta Seremi no haya sido certera“.

Esta aclaración llegó luego de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmara que “respecto a información que circula en redes mediante la cual se señala que las encomiendas de China no trasmiten el virus 2019 nCoV, ello no es información oficial del Ministerio de Salud”.

/psg