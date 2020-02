Según Migración Colombia, Revista Semana y CNN, la migración de venezolanos a Colombia durante 2019 se mantenía in crescendo; no obstante, muchos regresan a Venezuela a invertir los pesos obtenidos en Colombia (COP), favorable en el cambio a Bolívares Soberanos (BsF), lo que podría haber causado un regreso de cerca de 200 mil venezolanos a su patria.

Una casa de estrato 4, puede ser comprada en Venezuela con menos de un millón de pesos colombianos; un apartamentos de lujo, de 5 habitaciones, 315 metros cuadrados, con terraza, puede ser adquirido con 10 millones de pesos colombianos. Los venezolanos no solo trabajan en Colombia para enviar dinero a sus familias, sino por el sueño americano que es volver a su patria como ricos, dentro de las posibilidades que ofrece al cambio de moneda la crisis del socialismo venezolano.

LA MIGRACIÓN FAVORECE A COLOMBIA Y A VENEZUELA

La migración venezolana a Colombia es económicamente conveniente para Venezuela por concepto de divisas; políticamente favorable para el Gobierno Duque, dado que los venezolanos parecen ser ante la caída de la imagen de Duque (70% de impopularidad) una sólida opción para mantener al Centro Democrático en el poder en las próximas elecciones. Los votos de Fajardo que busca capitalizar Jorge Robledo, tendrán la misma tendencia de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales pasadas, sumándole 15 puntos de impopularidad de Duque, lo que posibilita un viraje hacia la izquierda.

EL FRENO A LA GUERRA COLOMBO-VENEZOLANA

Una guerra en ocasiones ha servido eficazmente para mejorar la imagen de los mandatarios. Ejemplo: La invasión de EE.UU a Afganistán posterior al 9/11, recibió el apoyo necesario de diversos sectores políticos -antes enfrentados- para combatir un enemigo común. No obstante, en otras ocasiones no. El mejor ejemplo de este error político, puede que sea la guerra de Estados Unidos contra Irak, que no solo afectó negativamente la imagen de Bush sino la de demócratas como Bill Clinton.

Es una posibilidad fehaciente que el freno a la guerra de Estados Unidos con Venezuela esté puesto en que los venezolanos nacionalizados en Colombia (aliado estratégico de EE.UU) sean suficientes para llevar nuevamente al poder al CD, como una manera que les permita a los migrantes y sus familias, combatir el régimen de Maduro.

Por otra parte, a Maduro también le conviene una guerra para aumentar su popularidad, pero no de tales proporciones. ¿Cuántos migrantes nacionalizados en Colombia serán suficientes pata tomar esa decisión crucial?

ESTIMADO EN CIFRAS: PORCENTAJE DE IMPOPULARIDAD DE DUQUE + VOTOS VENEZOLANOS

Según El Tiempo, en publicación del 18 de diciembre de 2019: La “imagen desfavorable -de Duque- es del 70 %, mientras que la favorable es solo del 23 % (…) arrancó con una favorabilidad del 55 %” (Datexto y La W Radio, dicen que no es un 70% sino un 69%). Esto marca una diferencia de 14 a 15 puntos, que pueden ascender de manera progresiva durante el ejercicio de su Gobierno.

Según cifras oficiales de la Registraduría: Duque alcanzó en las elecciones pasadas 10.362.080 votos contra 8.028.033 de Petro. Si restamos el 14% perdido en favorabilidad durante algo más de un año a 10.362.080 de votos, Duque quedaría en 8.911.388 votos, muy cerca de Petro, si hablamos de un margen de error de un 5%, lo que sería 8.445.569 votos. Así las cosas, Duque tendría una ventaja por menos de 500 mil votos sobre Gustavo Petro Urrego.

El 1 de agosto de 2019 Migración Colombia informó, que la cifra oficial de inmigrantes venezolanos en el país fue de 1.408.055 -aumentó un 11% respecto al primer trimestre de 2019-. A la sazón, el 29 de enero de 2020, Migración Colombia dice que ahora son 1’174.743 venezolanos en Colombia, lo cual puede indicar que están regresando a vivir con el dinero obtenido en Colombia, con mejores condiciones de vida en su patria.

/Escrito por Por: Andrés Óliver Ucrós y Licht para www.lasdosorillas.co

