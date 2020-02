«Es un momento muy importante para homenajear a los latinos y recordar la fuerza que somos en este país y en el mundo», había adelantado Shakira. Y es que este domingo, ella y Jennifer López tomaron el relevo a Michael Jackson, Bruno Mars, Beyoncé, Coldplay, The Rolling Stones y tantas otras leyendas del pop como protagonistas de la actuación de la Super Bowl, una de las actuaciones en vivo más importantes del año, y la más vista a nivel planetario. Y como era de esperar, el movimiento de caderas de la pareja latina no dejó a nadie indiferente.

El show empezó con Shakira cantando y bailando al ritmo de «She Wolf» junto a un grupo de bailarines, para después arrancarse con unos guitarrazos en los que se guiñó el ojo al clásico «Kashmir» de Led Zeppelin. El popurrí de éxitos de la colombiana siguió con un pequeño interludio arabesco y los hits «Whenever, whatever» y «Chantaje», a los que se unió el puertorriqueño Bad Bunny con unas rimas inentendibles. «Hips don’t lie» fue otro de los grandes momentos de la actuación de Shakira, con la cantante dejándose caer sobre el público al estilo rock-star. Todo evidentemente medido al mílimetro, pero muy resultón.

Entonces llegó el turno de Jlo, que apareció en una barra de pool-dance para interpretar fragmentos de temas como «Jenny from the Block o «Waiting For Tonight» con impresionantes despliegues coreográficos. Ella también tuvo un acompañante de lujo, en este caso el colombiano J Balvin, que estuvo bastante más atinado que su colega reguetonero Bunny con «Booty / Love Don’t Cost a Thing» y «Mi gente».

La artista neoyorquina continuó comiéndose las tablas con «On the floor», e hizo un homenaje a su ascendencia puertorriqueña desplegando una capa con la bandera del país caribeño, mientras Emme, su hija menor junto a Marc Anthony, demostró haber heredado el talento de sus padres para la música arrancándose con el «Born in the Usa» de Springsteen, en un claro mensaje de reivindicación de los derechos del pueblo latino en Estados Unidos.

Shakira sorprendió dando ritmo al momento tocando ella misma la batería, y volvió al centro de la pista para compartir con Lopez el momento más comentado de todo el espectáculo: un combate de meneo de caderas que desató la histeria en el Hard Rock Stadium de Miami. Inmediatamente después sonó el famoso «Waka-Waka» del Mundial de fútbol 2010 que también cantaron las dos artistas al grito de «Fuerza latinos», y las dos superestrellas latinas se midieron en un último duelo de bailes afrocaribeños y salseros que cerró un fantástico espectáculo.

Sin duda fue uno de los mejores conciertos de Super Bowl de los últimos años. Pero, ¿quién estuvo mejor? ¿Shakira o Jennifer Lopez? En las redes sociales hay opiniones para todos los gustos, ¿quién fue tu favorita?

